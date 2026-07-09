Vakansgraden fortsatt svagt uppåt för Vasakronan

Vasakronan redovisar en vakansgrad på 12,8 procent, upp en halv procentenhet på ett halvår. Nettouthyrningen uppgick till -69 mkr (-43).
– Vakansnivåerna är fortsatt höga och efterfrågan är tydligt polariserad utifrån läge och kvalitet, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.
Vasakronans nyckeltal för det första halvåret:
Stabila hyresintäkter och driftresultat
- Hyresintäkterna uppgick till 4 716 mkr (4 669). I ett jämförbart bestånd minskade hyresintäkterna med 1 procent.
- Nyuthyrningar har avtalats om 63 000 kvadratmeter (76 000) med en årshyra om 390 mkr (315). Nettouthyrningen uppgick till -69 mkr (-43).
- Uthyrningsgraden i totalt bestånd uppgick till 87,2 procent, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter sedan utgången av 2025.
- Driftöverskottet uppgick till 3 420 mkr (3 424). I ett jämförbart bestånd var minskningen 2 procent.
- Räntenettot uppgick till −947 mkr (−898). Ökningen förklaras främst av en högre räntebärande skuld.
- Räntetäckningsgraden uppgick till 3,4 ggr (3,7).
- Förvaltningsresultatet uppgick till 2 296 mkr (2 390).
- Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 241 mkr (390), vilket motsvarar en ökning om 0,2 procent. Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 182 811 mkr, jämfört med 181 812 mkr vid utgången av 2025.
— Marknadsbilden är i stora drag oförändrad. Vakansnivåerna är fortsatt höga och efterfrågan är tydligt polariserad utifrån läge och kvalitet, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.
— För Vasakronans del innebär det ett fortsatt stort kundfokus och aktiviteten i bolaget är hög. Nyuthyrningsvolymen summerar till 390 mkr hittills i år med en tyngdpunkt på Stockholms mest centrala delar.
– Däremot ligger uthyrningsgraden under bolagets långsiktiga mål om 94 procent.
– Det syns också i bolagets nyuthyrningsvolym där tyngdpunkten ligger i Stockholms mest centrala delar och jag noterar att våra fyra Hötorgshus är nästan fullt uthyrda.
Johanna Skogestig kommenterar även det faktum att Ericsson kommer att lämna Kista för att flytta till Hagastaden, och därmed på sikt lämnar fyra av Vasakronans hus i Kista:
– Under första kvartalet förlängdes avtalet för ett av dessa, motsvarande 19 000 kvadratmeter, fram till 31 januari 2031. Under andra kvartalet aviserade bolaget att det lämnar ett annat hus om 19 000 kvadratmeter i mars 2028. Uppsägningen är den enskilt största förklaringen till kvartalets negativa nettouthyrning. Samtidigt har ytterligare ett avtal om 20 000 kvadratmeter förlängts till och med december 2031 och dialogen om det fjärde huset pågår.
Vasakronans bestånd i Kista omfattar totalt 175 000 kvm, varav de fyra byggnader som Ericsson hyr idag motsvarar 80 000 kvm. I Vasakronans bestånd ingår också Kista Science Tower och Kista Entré.
Stora utmaningar väntar på kort sikt, men på lång sikt är Skogestig positiv kring Kistas framtid.
– För att lyckas krävs handlingskraft och samordning. Därför är det positivt att Stockholms stad nu växlar upp arbetet genom ett särskilt utvecklingsbolag. Det stärker möjligheten att samla fastighetsägare, staden, regionen, näringslivet och akademin kring en gemensam riktning för områdets fortsatta utveckling.