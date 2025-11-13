Vakansen för kontor minskar i Göteborg

Efter flera år med ökande vakanser, till stor beroende på mycket nyproduktion, har trenden nu brutits visar en kartläggning.

I sin senaste kartläggning av kontorsmarknaden i Göteborg konstaterar Citymark Analys att vakansgraden i centrala Göteborg sjunkit från 11,7 procent i våras till 11,4 procent nu i höst.  Det är första gången på fem år som vakanserna har minskat. Det är första gången på fem år som vakanserna minskar.

Det är främst i CBD samt på Lindholmen som det noteras minskade vakanser. I övriga delar av centrala Göteborg har nettouthyrningen varit negativ och vakanserna ökat. Utanför centrum noteras också minskade vakanser i områden som Mölndal och Gamlestaden.

Det är också främst i det moderna A-segmentet som nedgången syns, i B-segmentet har det varit fortsattökning.

Omsättningen på kontorshyresmarknaden väntas minska under 2025, för tredje året i rad. Nedgången beror snarare på att nyproduktionen är lite lugnare nu än förr något år sedan än på att efterfrågan på nya kontorslokaler avtagit.

–Till skillnad från i många andra städer så har nettouthyrningen av kontorsytor i Göteborg varit positiv de senaste fem åren, trots att pandemi, ökat hybrid- och hemarbete och en utdragen lågkonjunktur hållit tillbaka efterfrågan på lokaler. Efterfrågan har däremot inte varit tillräckligt stor för att kunna svälja den stora nybyggnation som rullats ut. När nu byggtakten dämpas och konjunkturen stärks lite grann så börjar vi också se tecken på en mer gynnsam vakansutveckling, säger Tor Borg, Analyschef på Citymark.

