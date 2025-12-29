Vacse investerar 650 mkr i Solna

Vacse utökar sitt fastighetsbestånd med en fastighet inom rättsväsendet i Solna.

Förvärvet består av en utvecklingsfastighet som ska renoveras och verksamhetsanpassas för en rättsvårdande myndighet. Den uthyrningsbara ytan är ca 6.700 kvm och i tillägg finns väl tilltagna garageytor.

Den totala investeringen, inklusive projektkostnader, bedöms uppgå till ca 650 mkr. Vacse beräknar tillträda fastigheten under kvartal 1 2026.

FV saknar kännedom om vilken fastighet som avses, eller i vilket område i Solna som den aktuella fastigheten ligger.

– Denna fastighet är ännu ett bra bidrag till vårt befintliga bestånd av fastigheter med hyresgäster i den svenska rättskedjan. Fastigheten är mycket väl belägen för den verksamhet som kommer bedrivas i byggnaden, säger Fredrik Linderborg, vd på Vacse i en kommentar, och berättar för FV att hyresgästen inte vill att mer information sprids i nuläget.

Enligt uppgift till FV kommer säljaren av den aktuella fastigheten med ett pressmeddelande inom några veckor.

Catella har agerat rådgivare åt säljaren i affären.

Vacse äger sedan tidigare flera fastigheter med hyresgäster inom rättsväsendet i närbelägna Sollentuna.