Vacse återrekryterar Johan Jarl

Vacse stärker sin fastighetsorganisation genom att återrekrytera Johan Jarl till rollen som Teknik- och digitaliseringsansvarig.

Johan Jarl har en lång och gedigen erfarenhet av teknisk förvaltning och hur modern teknik kan integreras för att utveckla fastigheter i linje med både hållbarhetsmål och ökade krav på digitalisering.

I sin nya roll kommer Johan bland annat att ansvara för att driva Vacses tekniska utveckling framåt, med fokus på energieffektivisering, smarta fastighetssystem och digitala arbetssätt som stärker både drift, miljöprestanda och långsiktig förvaltning.

– Vi är väldigt glada över att Johan är tillbaka hos Vacse och all den erfarenhet han tar med sig, förutom att vara en högt uppskattad tidigare kollega, säger Fredrik Linderborg, vd på Vacse.

Johan Jarl har jobbat vid Svenska Handelsfastigheter.

