Utomhusarena för 30.000 besökare i Frihamnen

En ny arena för utomhusevenemang lanseras nu i Frihamnen. På drygt 15.000 kvm öppen industriell yta, med vatten på båda sidor, skapas en plats som kan ta emot mellan 5.000 och 30.000 besökare samtidigt. Därmed skapar kommunala Stockholms Hamnar en konkurrent till Strawberry Arena, 3Arena och Avicii Arena.

– Med Portlands vill vi skapa en ny spelplan för kultur, upplevelser och stora idéer i Stockholm. Det här är inte bara en plats – det är en inbjudan till att tänka större, och mer publiknära. Vi ser det som en naturlig utveckling av vårt arbete på B-K, där vi nu tar steget ut i det öppna, utmanar formatet och bygger något som saknats i staden, säger Johan Andersson, VD Banankompaniet som står bakom Portlands som möjliggörs genom ett samarbete med Kulturarenor AB (Fållan, Trädgården, Under Bron med mera) och ytor från Stockholms Hamnar.

I Stockholm har det länge funnits behov av en flexibel och storskalig arena för utomhusevenemang i urban miljö.

Nu förändras det med förverkligandet av Portlands, en ny typ av utomhusarena där arrangörer, kulturproducenter och varumärken får möjlighet att skapa en ny sorts publika upplevelser.

Portlands är inte en traditionell arena mellan 4 väggar utan en rå, skalbar och 15.000 kvadratmeter öppen plats där en stor mängd olika arrangemang kan få plats och ta form. Med Banankompaniet som operativ kraft är målet att etablera Portlands som en ny kreativ nod för framtidens evenemangsformat. Satsningen sker i Frihamnen, ett område under utveckling där Stockholms Hamnar upplåter ytan.

– Portlands är ett välkommet tillskott till Frihamnen och bidrar till den positiva utvecklingen av området, säger Clas Westerberg, marknadsansvarig fastigheter på Stockholms Hamnar.

– Vi är stolta över att kunna erbjuda unika och inspirerande ytor till hyresgäster med olika verksamheter som lockar människor till Frihamnen och skapar liv och rörelse. Vi är glada över att Banankompaniet, med sin erfarenhet av evenemang och platsutveckling, väljer att satsa här.

Johan Andersson på Banankompaniet säger:

– Det är en fantastisk plats med stor potential för storslagna evenemang och idér, något som Stockholm saknar och behöver. Jag ser framför mig större konserter, festivaler, marknader och sportevenemang. En dröm vore att få se Zara Larsson, Black Coffee eller varför inte Radiohead i solnedgången en varm försommarkväll!