Utomhusarena för 30.000 besökare i Frihamnen

En ny arena för utomhusevenemang lanseras nu i Frihamnen. På drygt 15.000 kvm öppen industriell yta, med vatten på båda sidor, skapas en plats som kan ta emot mellan 5.000 och 30.000 besökare samtidigt.
Därmed skapar kommunala Stockholms Hamnar en konkurrent till Strawberry Arena, 3Arena och Avicii Arena.

Annons

– Med Portlands vill vi skapa en ny spelplan för kultur, upplevelser och stora idéer i Stockholm. Det här är inte bara en plats – det är en inbjudan till att tänka större, och mer publiknära. Vi ser det som en naturlig utveckling av vårt arbete på B-K, där vi nu tar steget ut i det öppna, utmanar formatet och bygger något som saknats i staden, säger Johan Andersson, VD Banankompaniet som står bakom Portlands som möjliggörs genom ett samarbete med Kulturarenor AB (Fållan, Trädgården, Under Bron med mera) och ytor från Stockholms Hamnar.

I Stockholm har det länge funnits behov av en flexibel och storskalig arena för utomhusevenemang i urban miljö.
Nu förändras det med förverkligandet av Portlands, en ny typ av utomhusarena där arrangörer, kulturproducenter och varumärken får möjlighet att skapa en ny sorts publika upplevelser.

Portlands är inte en traditionell arena mellan 4 väggar utan en rå, skalbar och 15.000 kvadratmeter öppen plats där en stor mängd olika arrangemang kan få plats och ta form. Med Banankompaniet som operativ kraft är målet att etablera Portlands som en ny kreativ nod för framtidens evenemangsformat. Satsningen sker i Frihamnen, ett område under utveckling där Stockholms Hamnar upplåter ytan.

– Portlands är ett välkommet tillskott till Frihamnen och bidrar till den positiva utvecklingen av området, säger Clas Westerberg, marknadsansvarig fastigheter på Stockholms Hamnar.

– Vi är stolta över att kunna erbjuda unika och inspirerande ytor till hyresgäster med olika verksamheter som lockar människor till Frihamnen och skapar liv och rörelse. Vi är glada över att Banankompaniet, med sin erfarenhet av evenemang och platsutveckling, väljer att satsa här.

Johan Andersson på Banankompaniet säger:

– Det är en fantastisk plats med stor potential för storslagna evenemang och idér, något som Stockholm saknar och behöver. Jag ser framför mig större konserter, festivaler, marknader och sportevenemang. En dröm vore att få se Zara Larsson, Black Coffee eller varför inte Radiohead i solnedgången en varm försommarkväll!

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

FV idag-exklusiv till Kl. 15.00

Walljaeger rekryteras för att finna nya affärer

Internationell aktör rekryterar inför en expansion på den nordiska marknaden.
Topplista

Mäktigast 2025 – tre nya

Nu redovisas placeringarna 14–50.

”Ska ha 100.000 kvadratmeter om fem år”

Homan Tehrani, vd Ioffice, anser att branschen, efter att ha studsat tillbaka, behöver börja växa igen.

Sista chansen: Gratis nedladdning av magasin

Erbjudandet gäller endast november månad ut.

Nya Lynea utökar med 08-köp

Brunswicks och Blackstones nya bolag gör sin andra investering.
Krönika

”Gyllene tillfälle att lära av europeiska marknaden”

Maria Svensson Wiklander om hur coworkingbranschen utvecklas i Europa och hur Sverige kan lära sig av mogna marknader i Storbritannien och Frankrike.

Känd trio satsar ihop – fokus på handelsfastigheter

”Vi kommer att bygga ett fastighetsbolag där kvalitet, kundfokus och långsiktighet är ledord”.

Så mycket höjs hyrorna i Stockholm

Berör 50.000 hushåll. Branschorganisationen Fastighetsägarna kommenterar beskedet.

Pizza Hut i rekonstruktion

25 restauranger. Sverigechefen kommenterar för Fastighetsvärlden. En fastighetsägare står för var femte hyreskontrakt.

SHF slår till och köper 27.000 kvm handel

Stora livsmedelskedjor och kända lågpriskedjor är hyresgäster.

Nivika vill höja hyrorna med upp till 65%

Extremt anser Hyresgästföreningen om yrkandet. Förhandlingarna har strandat.

Börsbolaget försvarar och motiverar höjningen

Ny strategi vid Castellum

Vd Pål Ahlsén berättar.

Platzer hyr ut 6.700 kvm kontor

Tioårigt hyresavtal och inflyttning våren 2026.

”Vi jagar inte kvadratmeter”

Patrik Åström, vd Helio, om att inte öppna anläggningar för volymens skull och om att bygga en modell där man kan betala marknadsmässig hyra.

Hovrätten: Ersättningslokal bedömdes godtagbar

Corem i process i hovrätten. Kostsam smäll för hyresgästen.

 Tillbaka till förstasidan