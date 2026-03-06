Utökad lokal för Bostadsdagen – endast 30 platser kvar

Intresset för Bostadsdagen är mycket stort. Efter att lokalen utökats för någon vecka sedan har fler anmälningar kunnat tas emot. Med en och halv vecka kvar återstår det i skrivande stund 30 platser.

Den 18 mars är det dags för Fastighetsvärldens årliga och populära heldagsseminarium Bostadsdagen som äger rum på Hotel Birger Jarl i Stockholm.

Medverkar gör bland annat Ivar Tollefsen, Mark Isitt och minister Andreas Carlson samt 35 andra experter. Besökare kan välja mellan två temaspår Förvaltning respektive Investeringar.

För närvarande är det cirka 220 deltagare, så det blir en riktigt bra mötesplats.

Se hela programmet och möjlighet till anmälan här.