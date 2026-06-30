URW fyller upp smått ödsligt Täby Centrum

FV berättade nyligen att det går motigt för Täby centrum, med ett stort antal öde butikslokaler. Nu meddelar fastighetsägaren URW att flera existerande hyresgäster utökat sin lokalyta. Få nya hyresgäster presenteras dock.

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Flera tidigare dragplåster har lämnat gallerian med stora vakanser som följd, läs mer här. Då ville URW inte kommentera situationen.

Nu säger Marie Larsson, centrumchef på Westfield Täby Centrum:

– Vi ser ett tydligt skifte mot större, bättre och mer upplevelsebaserade koncept i Westfield Täby Centrum. Varumärken vill kunna visa hela sitt erbjudande i inspirerande miljöer och många väljer att investera i större flaggskeppsbutiker, samtidigt som kategorier som restaurang & café, träning och tjänster får en allt viktigare roll för att driva både besök och vistelsetid.

URW berättar om några av förändringarna – som bidrar till att fylla upp vakanserna:

Lyko har expanderat kraftigt från 155 kvm till 462 kvm med sitt senaste flaggskeppskoncept. Även Sats har uppgraderat sitt koncept och utökat till 2 382 kvm, samtidigt som Stadium har återöppnat sin helt renoverade butik på 2 461 kvm.

Skechers har mer än fördubblat sin yta, från 110 till 244 kvm, och Smarteyes har utökat från 110 till 146 kvm – båda i nya, mer strategiska lägen i centrumet.

Lekia har gjort en expansion från 378 kvm till 618 kvm. Ytterligare butiksexpansioner i början av sommaren inkluderar Panduro (235 kvm till 318 kvm) och Akademibokhandeln (383 kvm till 462 kvm).

Intimissimi har även de utvecklat sitt nuvarande kombinerade Intimissimi/Calzedonia-koncept till två separata butiker, vilket fördubblar den totala ytan för dessa varumärken, uppger URW. Dessutom kommer Brothers att fördubbla sin yta i höst.