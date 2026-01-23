Säljer högt bostadshus inom tullarna
Säljer efter fem års innehav. Nybyggt med vattenutsikt. FV berättar om priset och prisutvecklingen.
Säljaren i mål med försäljning tre av fyra.
Fastigheterna är fullt uthyrda. Total uthyrningsbar yta: 63.000 kvadratmeter.
Hyr bland annat ut 2.500 kvm till WSP. Lämnar fastighet som ingick i affär för 2,4 miljarder kronor.
Castellum kommenterar regeringsbeslutet.
FV Fokus. FV frågar ut Gustaf Segerborg, vd på Flexfast. ✓ Om att fynda på en bottenfrusen marknad. ✓ Orealistiska prisförväntningar. ✓ Hur man ökar hyresgästens betalningsvilja.
”Vi bråkar om Nobel Center – medan framtidens samhälle faller mellan stolarna.”
”En dämpad marknad för kommersiella fastigheter”. FV berättar vad som ligger bakom.
Bara dagar efter den stora konferensuthyrningen.
Går in som ny affärsenhetschef.
Fyra olika vinnare i fyra kategorier.
Två fastigheter om totalt 33.000 kvm lokaler ingår i transaktionen.
Får Finansinspektionen som grannar.
Utökar därmed den totala portföljen till cirka 1.350 bostäder.