Fastigheten Koskelontie 22–24 i Koskelo, Esbo
Fastigheten Koskelontie 22–24 i Koskelo, Esbo

UrbanLight köper lagerfastighet i Finland

UrbanLight, den finska plattformen för lättindustri och logistik som etablerats av Alma Property Partners och Alea Partners, har förvärvat en modern lagerfastighet på Koskelontie 22–24 i Esbo.

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UrbanLight har förvärvat en modern lagerfastighet på Koskelontie 22–24 i Esbo genom en sale-and-leaseback-transaktion. Förvärvet stärker ytterligare plattformens närvaro i Helsingforsregionen.

Svenska Alma Property Partners och Alea Partners ligger bakom UrbanLight.

Fastigheten omfattar drygt 6 000 kvadratmeter uthyrningsbar area på en tomt om över 18 000 kvadratmeter.

I samband med transaktionen har säljaren tecknat ett långsiktigt hyresavtal och kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet i fastigheten.

– Fastigheten har funnits på vår radar under en längre tid och vi är mycket glada över att addera ytterligare en högkvalitativ tillgång med starka operationella fundament till portföljen. Förvärvet är dessutom vår första investering i Esbo och stärker ytterligare vår närvaro i den finska huvudstadsregionen, säger Mikko Haapalainen, Founding Partner på Alea Partners.

Sedan de första förvärven genomfördes i början av 2024 har UrbanLight vuxit till en portfölj om cirka 55 000 kvadratmeter uthyrningsbar area.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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