Urban Partners säljer till KLP Eiendom för 1,8 mdr

Urban Partners säljer fyra förstklassiga logistikanläggningar till KLP Eiendom för 1,8 miljarder kronor. Portföljen omfattar cirka 98 000 kvadratmeter moderna och effektiva logistikutrymmen, strategiskt belägna i två av Norges mest etablerade och attraktiva logistikkluster.

Urban Partners, en ledande europeisk urban investeringsförvaltare, har sålt en portfölj bestående av fyra nyuppförda logistikanläggningar i Vestby och Moss utanför Oslo till KLP Eiendom. Portföljen omfattar cirka 98 000 kvadratmeter moderna och effektiva logistikutrymmen, strategiskt belägna i två av Norges mest etablerade och attraktiva logistikkluster. Med ett sammanlagt fastighetsvärde på 1,8 miljarder kronor är transaktionen årets största inom logistikfastigheter i Norge.

– Vi är mycket glada över att genomföra försäljningen av denna portfölj till KLP Eiendom. Fastigheterna speglar Urban Partners strategi att utveckla moderna och framtidssäkrade logistikfastigheter i attraktiva lägen för stabila hyresgäster. Det stora intresset under processen understryker den fortsatt starka efterfrågan på välförvaltade logistikfastigheter med robusta hyresgäster och långa hyresavtal. Vi är glada över att portföljen nu tas över av KLP Eiendom, en välrenommerad norsk institution med en stark och långsiktig investeringshistorik, säger Jens Petter Hagen, partner och chef för Urban Partners Norge.

– Detta är en investering som stärker vår position inom ett växande och attraktivt logistiksegment. Med strategiska lägen och effektiva distributionsmöjligheter både nationellt och internationellt bedömer vi detta som en stabil och långsiktig investering för våra ägare inom kommun- och hälsosektorn i Norge, säger Tov Sønsterud, investeringsdirektör på KLP Eiendom.

Portföljen består av Toveien 19 (30 000 kvm), Toveien 21 (27 600 kvm) och Stormåsan 42 (17 800 kvm) i Vestby, samt Vestre Vanemvei 51 (22 300 kvm) i Moss. Samtliga fastigheter är fullt uthyrda till en diversifierad och finansiellt stark hyresgästmix, däribland Schibsted, NTEX, H&M och Vinhuset. Portföljen har en viktad genomsnittlig återstående hyrestid (WAULT) på cirka sju år.

Fastigheterna har utvecklats av Urban Partners under de senaste fyra åren och håller en hög teknisk och miljömässig standard, bland annat genom EPC-klassificeringar, BREEAM-certifieringar och installation av solcellsanläggningar.

Vestby och Moss är två av Norges ledande logistiknav, strategiskt placerade längs den södra transportkorridoren från Oslo och i anslutning till E6 – den huvudsakliga transportleden som förbinder Norge med övriga nordiska och europeiska marknader.

Colliers var finansiell rådgivare åt säljaren och Wikborg Rein var juridisk rådgivare åt Urban Partners i transaktionen.