Äldreboende i Ängelholm.

Urban Partners säljer 27 000 kvm till Northern Horizon

Northern Horizon fortsätter att expandera. Från Urban Partners  förvärvas en portfölj om sex moderna vård- och omsorgsboenden i Sverige. Totalt ingår 27 000 kvm.

JLL, Real Advokatbyrå, Svalner var rådgivare till säljaren. Köparen biträddes av Mannheimer Swartling Advokatbyrå, PwC och WSP.

Portföljen omfattar cirka 27 000 kvadratmeter och drygt 370 boendeplatser, fördelade på två fastigheter i Stockholmsområdet samt fyra i södra Sverige. Fastigheterna färdigställdes mellan 2019 och 2021 och tillsammans lade de grunden för bolagets satsning inom vård- och omsorgsboenden i Sverige.

Fastigheterna är uppförda med hög hållbarhetsprestanda och är anpassade för dagens krav på kvalitet, arbetsmiljö och omsorgsverksamhet.

Carl-Adam von Schéele, vd för Urban Partners Sverige:

– Det här är moderna och välfungerande tillgångar som vi har utvecklat till sin fulla potential och som varit i stabil drift under flera år. Portföljen har starka operatörer, långa avtal och en tydlig hållbarhetsprofil och det känns bra att lämna över fastigheterna i goda händer hos Northern Horizon för fortsatt förvaltning.

Northern Horizon är en etablerad investerare inom samhällsfastigheter i Norden med långsiktigt fokus på vård- och omsorgssegmentet. Parterna har sedan tidigare en god relation och affären säkerställer en långsiktig och stabil förvaltning av portföljen.

Jonas Nolin, vd för Northern Horizon Sverige:

– Vi ser fram emot att ta över en portfölj med hög kvalitet och starka operatörer. Den passar väl in i vår strategi och vi ser fram emot att fortsätta det nära samarbetet med både operatörer och kommuner.

Urban Partners genomför avyttringen via fonden Nordic Strategies Fund III (NSF III). Northern Horizon förvärvar via fonden Aged care social infrastructure (ACSIF).

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

