Urban Partners rekryterar Jennifer Andersson från Niam

Jennifer Andersson ansluter som partner hos Urban Partners med tillträde den 1 juli 2026. Hon kommer närmast från Niam.

Urban Partners rekryterar Jennifer Andersson som ny partner. Hon kommer närmast från Niam, där hon under nära två decennier haft flera ledande roller. Hon har bland annat varit Co-Managing Partner under de senaste fem åren och ansvarat för Investor Relations & Business Development.

Jennifer Andersson har lång erfarenhet av kapitalanskaffning och investerarrelationer på internationell nivå och blir en del av Urban Partners Capital Formation-team.

– Jennifer Andersson har en gedigen erfarenhet från internationella kapitalmarknader och en djup förståelse för institutionella investerares behov och prioriteringar. Vi har känt Jennifer i många år och sett hennes förmåga att bygga långsiktiga relationer med investerare och framgångsrikt resa kapital, kommenterar Claus Mathisen, co-CEO för Urban Partners.

Jennifer Andersson kommer att vara baserad i Stockholm och rapportera direkt till Claus Mathisen.

– Strategin, värderingarna och ambitionerna ligger nära det som motiverar mig professionellt. Jag ser fram emot att bidra med mina erfarenheter och tillsammans med teamet fortsätta bidra till Urban Partners fortsatta tillväxt och attrahera starkt stöd från investerare världen över. Bolagets medgrundare Mikkel och jag har känt varandra länge och alltid haft stor respekt för varandra. Därför känns det extra roligt att nu få möjlighet att arbeta tillsammans, säger Jennifer Andersson.

Hon tillträdde tjänsten 1 juli 2026.