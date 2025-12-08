Carl-Adam von Schéele och Peter Syrén.

Urban Partners och Granitor i JV – köper 223 bostäder

Urban Partners har, via den senaste fonden inom NSF-serien, etablerat ett joint venture tillsammans med Granitor och Justim för att utveckla, förvalta och långsiktigt stärka utbudet av moderna och högkvalitativa boendemiljöer för äldre. Inom ramen för samarbetet genomförs två transaktioner som omfattar 223 seniorbostäder. Detta utgör starten på en plattform med en tydlig ambition att möta den ökande efterfrågan på anpassade boenden för äldre.

Annons

Läs även

Som ett första steg förvärvar JV:t tre seniorboenden med totalt 132 lägenheter i Höganäs. Ett av boendena är färdigställt och har varit i drift sedan två år, medan två projekt är under uppförande med planerad inflyttning under andra kvartalet 2027. Projekten är attraktivt belägna i väletablerade områden med närhet till service, rekreationsmöjligheter och goda kommunikationer.

Parallellt genomför JV:t ytterligare en transaktion genom att förvärva ett seniorboende i Sigtuna från Bonava. Fastigheten, som är under uppförande, omfattar 91 lägenheter och ligger i den snabbväxande stadsdelen Sigtuna Stadsängar som har ambitionen att vara Sveriges mest hållbara stadsdel. Området präglas av närhet till natur och aktiviteter, service runt hörnet och promenadavstånd till Sigtuna centrum. Färdigställandet beräknas ske under fjärde kvartalet 2027.

Carl-Adam von Schéele, vd för Urban Partners Sverige:

– Antalet äldre ökar betydligt snabbare än utbudet av anpassade boenden, vilket skapar ett växande tryck på både kommuner, vårdstrukturer och på människors möjlighet att leva ett självständigt och socialt rikt liv. Genom detta samarbete tillför vi, tillsammans med Granitor och Justim, kapital och kompetens för att utveckla högkvalitativa boendemiljöer som kombinerar genomtänkt design, social trygghet och långsiktigt värde. Vi ser fram emot att gemensamt vidareutveckla plattformen för att möta behovet över lång tid.

Tillsammans omfattar de två förvärven 223 lägenheter om cirka 17.400 kvadratmeter. Samtliga fastigheter utvecklas med moderna och energieffektiva lösningar och håller en hög hållbarhetsstandard. Projekten utformas med ett tydligt fokus på den sociala hållbarheten med genomtänkta gemensamhetsytor, god orienterbarhet och omsorgsfullt gestaltade utemiljöer som främjar aktivitet och social samvaro.

Peter Syrén, vd Granitor Properties:

– Vi ser ett växande behov av bostäder som möter äldres behov av trygghet, tillgänglighet och social samvaro. Det här samarbetet ger oss möjlighet att bidra med vår utvecklingskompetens och skapa nya, hållbara boendemiljöer på platser där behovet är stort. För Granitor är det en självklar roll att vara den part som driver utvecklingen framåt – från idé till färdiga bostäder. Vi ser fram emot en fortsatt dialog med kommuner och andra aktörer som vill skapa värde för både dagens och morgondagens seniorer.

Justim tar rollen som operativ partner med helhetsansvar för att förvalta och vidareutveckla JV:t, med fokus på boenderelationer och kommunal samverkan. Urban Partners och Granitor bidrar med långsiktigt ägande, utvecklingskompetens och erfarenhet av att etablera skalbara bostadskoncept. Tillsammans skapas därmed en plattform som kombinerar kapital, expertis och lokal förankring och med goda förutsättningar för fortsatt utveckling.

Anders Blomkvist, CIO på Justim, säger:

–Vi ser fram emot att tillsammans med Urban Partners och Granitor utveckla en skalbar plattform för moderna och hållbara seniorboenden.

De två förvärven utgör starten på en bredare satsning med ambitionen att expandera portföljen i flera svenska tillväxtregioner under de kommande åren.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

”Kommer det en tjock gris så skjuter vi den”

Pandox storägare Christian Ringnes om 18-miljardersaffären och vad som händer framöver.

Stjärnarkitektens stora plan i Sverige

Fastighetsinvesteraren berättar för FV om minnena av Frank Gehry.

Arkitekten Frank Gehry är död

Arkitekten Frank Gehry är död

En av världens mest inflytelserika arkitekter under sex decennier.

Björn Ulvaeus köper stadshotell

Utökar sitt hotellimperium.

Vasakronan vann kampen om Afry – hyr ut 2.000 kvm

Flyttar in i centralt nybygge.
Topplista

Klart: Koras till branschens Mäktigaste 2025

Hela resultatet av den stora omröstningen nu redovisat, från plats 1 till 50. Sex nya namn på årets lista.

Gävles nya landmärke – en av Norrlands högsta

Nästan alla lägenheter är uthyrda. Se flera bilder. Läs även om flera andra höga byggnader i Norrland.

Hedin säljer fastigheter för 1,1 mdr – Selin med på hörn

Avyttrar fem fastigheter, varav några säljs utan upplägg om sale and lease back.
Realy Bostad. Hässelby villastad.

Realy köper byggrätter – och tar in kapital

Total portfölj om över 1.000 bostäder och 3 miljarder i utvecklingsvärde.

Stor kedja i comeback i city

Hyr 1.200 kvm av Vasakronan i centrala Stockholm.
JM Skytteholm solna

Bildextra: Så blir nya Skytteholm i Solna

Nu ska Solna stad och JM:s stora projekt vid Skytteholms IP ut på samråd.

Köper i Gamla stan

Allt hetare marknad i området nära Slussen och Kornhamnstorg.
Krönika

Det är inte 55-åringen det är fel på – det är Sverige

Klaus Hansen Vikström om ålderism: När det gäller människor beter vi oss som om alla över 55 vore yoghurt: potentiellt farliga efter bäst före-datum.

Tredje USA-smällen: Corem tappar en miljard vid affär

Den kommande affären frigör samtidigt 2,3 miljarder i likviditet.

 Tillbaka till förstasidan