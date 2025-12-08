Urban Partners har, via den senaste fonden inom NSF-serien, etablerat ett joint venture tillsammans med Granitor och Justim för att utveckla, förvalta och långsiktigt stärka utbudet av moderna och högkvalitativa boendemiljöer för äldre. Inom ramen för samarbetet genomförs två transaktioner som omfattar 223 seniorbostäder. Detta utgör starten på en plattform med en tydlig ambition att möta den ökande efterfrågan på anpassade boenden för äldre.

Som ett första steg förvärvar JV:t tre seniorboenden med totalt 132 lägenheter i Höganäs. Ett av boendena är färdigställt och har varit i drift sedan två år, medan två projekt är under uppförande med planerad inflyttning under andra kvartalet 2027. Projekten är attraktivt belägna i väletablerade områden med närhet till service, rekreationsmöjligheter och goda kommunikationer.

Parallellt genomför JV:t ytterligare en transaktion genom att förvärva ett seniorboende i Sigtuna från Bonava. Fastigheten, som är under uppförande, omfattar 91 lägenheter och ligger i den snabbväxande stadsdelen Sigtuna Stadsängar som har ambitionen att vara Sveriges mest hållbara stadsdel. Området präglas av närhet till natur och aktiviteter, service runt hörnet och promenadavstånd till Sigtuna centrum. Färdigställandet beräknas ske under fjärde kvartalet 2027.

Carl-Adam von Schéele, vd för Urban Partners Sverige:

– Antalet äldre ökar betydligt snabbare än utbudet av anpassade boenden, vilket skapar ett växande tryck på både kommuner, vårdstrukturer och på människors möjlighet att leva ett självständigt och socialt rikt liv. Genom detta samarbete tillför vi, tillsammans med Granitor och Justim, kapital och kompetens för att utveckla högkvalitativa boendemiljöer som kombinerar genomtänkt design, social trygghet och långsiktigt värde. Vi ser fram emot att gemensamt vidareutveckla plattformen för att möta behovet över lång tid.

Tillsammans omfattar de två förvärven 223 lägenheter om cirka 17.400 kvadratmeter. Samtliga fastigheter utvecklas med moderna och energieffektiva lösningar och håller en hög hållbarhetsstandard. Projekten utformas med ett tydligt fokus på den sociala hållbarheten med genomtänkta gemensamhetsytor, god orienterbarhet och omsorgsfullt gestaltade utemiljöer som främjar aktivitet och social samvaro.

Peter Syrén, vd Granitor Properties:

– Vi ser ett växande behov av bostäder som möter äldres behov av trygghet, tillgänglighet och social samvaro. Det här samarbetet ger oss möjlighet att bidra med vår utvecklingskompetens och skapa nya, hållbara boendemiljöer på platser där behovet är stort. För Granitor är det en självklar roll att vara den part som driver utvecklingen framåt – från idé till färdiga bostäder. Vi ser fram emot en fortsatt dialog med kommuner och andra aktörer som vill skapa värde för både dagens och morgondagens seniorer.

Justim tar rollen som operativ partner med helhetsansvar för att förvalta och vidareutveckla JV:t, med fokus på boenderelationer och kommunal samverkan. Urban Partners och Granitor bidrar med långsiktigt ägande, utvecklingskompetens och erfarenhet av att etablera skalbara bostadskoncept. Tillsammans skapas därmed en plattform som kombinerar kapital, expertis och lokal förankring och med goda förutsättningar för fortsatt utveckling.

Anders Blomkvist, CIO på Justim, säger:

–Vi ser fram emot att tillsammans med Urban Partners och Granitor utveckla en skalbar plattform för moderna och hållbara seniorboenden.

De två förvärven utgör starten på en bredare satsning med ambitionen att expandera portföljen i flera svenska tillväxtregioner under de kommande åren.