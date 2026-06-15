Urban Partners lanserar ny fond om 7 miljarder

Urban Partners lanserar nu en ny unik fond för storskalig stadsomvandling, Urban Partners Regeneration Fund (UPRF). Fonden har säkrat en investeringskapacitet om cirka 7,1 miljarder kronor (650 MEUR) i första stängningen. Fonden utvärderar redan projekt i Stockholm.

Urban Partners lanserar nu Urban Partners Regeneration Fund (UPRF) tillsammans med Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) och Viessmann Generations Group (Viessmann) som strategiska partners samt PensionDanmark och SamPension som ankarinvesterare. Efter den första stängningen har UPRF en investeringskapacitet på upp till 7,1 miljoner kronor. Kapaciteten består av både fondkapital och saminvesteringskapital.

Europas städer väntas växa med omkring 42 miljoner invånare fram till 2050 samtidigt som tillgången på byggbar mark blir allt mer begränsad. För att möta behovet av fler attraktiva bostads- och stadsmiljöer med god tillgång till service, offentliga rum och social infrastruktur behöver befintliga stadsområden användas mer effektivt. Omvandling av tidigare industri-, hamn- och infrastrukturområden är därför en av få skalbara lösningar.

– Det finns ett stort behov av att utveckla redan exploaterad mark på ett hållbart och effektivt sätt. Samtidigt blir projekten allt mer komplexa och kapitalkrävande och kan sträcka sig över ett eller flera decennier. Projekt i denna skala kräver kapital med längre tidshorisont och en investeringsmodell som möjliggör aktivt ägande genom hela utvecklingsprocessen, även efter att stadsdelarna tagits i bruk. Det är precis det vi har utformat UPRF för, säger Carl-Adam von Schéele, partner och vd för Urban Partners Sverige.

UPRF är särskilt utvecklad för storskaliga stadsomvandlingsprojekt där utvecklingen löper över lång tid och kräver nära samarbete mellan investerare, kommuner och andra offentliga och privata aktörer. Till skillnad från många traditionella fastighetsinvesteringar bygger UPRF på att behålla ägandet även när projekten är färdigställda. Fonden är utformad för att följa och stödja utvecklingen genom flera faser över tid, med ett helhetsperspektiv som säkerställer kvalitet, kontinuitet och långsiktig värdeutveckling för både städer och investerare.

– Intresset från investerare visar att det finns en stark tro på stadsomvandling som investeringsområde. Vi kombinerar uthålligt kapital med aktiv förvaltning, lokal marknadskännedom och mer än 20 års erfarenhet av stadsutveckling och investeringar i den byggda miljön. Vi har sett att de bästa resultaten skapas när ekonomiskt värdeskapande går hand i hand med kvaliteter som gör att människor vill bo och leva i området under lång tid. Det är den insikten som ligger till grund för UPRF, säger Carl-Adam von Schéele.

UPRF bygger vidare på Urban Partners erfarenhet av större stadsomvandlingsprojekt i Norden, särskilt i Köpenhamn där bolaget deltagit i utvecklingen av områden som Nordhavn, Tingbjerg och Jernbanebyen. Projekten lyfts fram som exempel på hur offentlig-privat samverkan och uthålligt kapital kan bidra till att utveckla tidigare industriområden till sammanhållna och välfungerande stadsdelar, där människor både kan och vill stanna över tid. Fonden utvärderar redan projekt i Stockholm, Köpenhamn, Hamburg, München och London.