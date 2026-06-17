Carl Adam von Schéele, vd för Urban Partners Sverige.

Urban Partners köper sju från Blackstone

Urban Partners har ingått ett joint venture med Suburban Properties för att etablera en ny satsning inom lager- och lättindustri i Storstockholm. Som ett första steg förvärvar parterna en portfölj om sju fastigheter i Järfälla från opportunistiska fonder förvaltade av Blackstone. Fastigheterna förvaltas av Mileway.

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Urban Partners rådgivits av Catella, Real Advokatbyrå, Svalner Atlas och Tjuren Projektpartner.

Urban Partners har gjort förvärvet via fonden Nordic Income + (NIP).

Transaktionen utgör den första investeringen i en bredare strategi med ambitionen att över tid bygga upp ett fastighetsbestånd inom lager- och lättindustri om cirka 2,5 miljarder kronor över tid, med fokus på förvärv och aktiv förvaltning i Storstockholm. Segmentet har under de senaste åren präglats av låg nyproduktion, begränsad vakans och stabil hyrestillväxt, samtidigt som många äldre industriområden successivt omvandlats till andra användningsområden, exempelvis bostäder.

Carl Adam von Schéele, vd för Urban Partners Sverige:

– Vi ser starka långsiktiga fundamenta inom lager- och lättindustri i Storstockholm. Det skapar en attraktiv marknad för aktörer som kan arbeta aktivt och långsiktigt med befintliga fastigheter. Genom det här förvärvet etablerar vi en ny satsning tillsammans med en partner som har stark lokal marknadskännedom och gedigen operativ erfarenhet.

Portföljen omfattar cirka 17 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och är belägen i ett etablerat verksamhetsområde i Järfälla, cirka 25 minuter från centrala Stockholm, med närhet till E18, Barkarbystaden och regional kollektivtrafik. Fastigheterna består av en mix av lager-, verkstads- och kontorsytor anpassade för små och medelstora verksamheter.

Bakom Suburban Properties finns Christer Holmqvist och Erik Barnekow.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

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