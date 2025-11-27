Urban Partners i sin tionde investering i Tyskland

Urban Partners fortsätter att stärka sin närvaro på den tyska logistikmarknaden och har nu genomfört sin tionde investering i landet. Affären – ett fullt uthyrt logistikprojekt utanför Hannover – görs tillsammans med HIH Invest via fonden NSF V och är det tredje gemensamma förvärvet i år.

Byggnationen av den nya logistikanläggningen på den cirka 25.000 kvadratmeter stora tomten startar under första kvartalet 2026. Fastigheten beräknas stå klar och kunna tas i bruk mot slutet av samma år. Hela anläggningen är redan uthyrd genom ett långtidskontrakt.

– Med den här affären stärker Urban Partners och HIH Invest sitt framgångsrika samarbete på en strategiskt viktig marknad där efterfrågan på högkvalitativa och hållbara logistiklösningar är stark. Projektet i Garbsen är vårt tredje gemensamma och kommer att generera stabila kassaflöden tack vare en hög förhyrningsgrad från motståndskraftiga nyckelbranscher. Genom att prioritera flexibilitet och höga ESG-krav skapar vi framtids- säkra logistiklösningar som erbjuder långsiktigt värde för både investerare och användare, säger Wolfgang Ködel, Managing Director at Urban Partners.

Detta är Urban Partners tionde investering inom logistiksektorn i Tyskland. Bolaget förvaltar i dag mer än 210.000 kvadratmeter logistikprojekt i landet. Förvärvet i Garbsen följer på gemensamma investeringar i Herten i våras och i Bensheim i södra Hessen under sommaren 2025.

– Med detta förvärv, som genomförs bara några månader efter de tidigare affärerna, har vårt joint venture nu nått en investeringsvolym i det tresiffriga miljonintervallet. Vi fortsätter att aktivt leta efter attraktiva möjlig- heter och har redan flera projekt på gång. HIH Invest har genomfört logistiktransaktioner för över 1,5 miljar- der euro, vilket gör oss till en av Tysklands ledande investment managers inom logistik, säger Lars Bothe, Head of Value Add at HIH Invest.

– Projektet i Garbsen är ett mycket bra tillskott till portföljen. Logistikhallen får en flexibel utformning som gör den möjlig att anpassa för olika användare och den kan delas i två separata hyresenheter. Den färdiga byggnaden kommer att uppfylla gällande hållbarhetskrav och utvecklas enligt taxonomistandard. En DGNB Gold-certifiering eftersträvas. Fastigheten kommer att värmas upp med värmepump och taket utrustas med solceller, säger Maximilian Tappert, Head of Transaction Logistics at HIH Invest.

Projektet ligger i ett etablerat industri- och verksamhetsområde i Garbsen. Direkt anslutning till riksväg B6 ger snabb tillgång till motorvägarna A2 och A352, som kopplar vidare till A7. Hannover flygplats nås på knappt 20 minuter och logistikcentret Hannover-Lehrte på cirka 30 minuter.

Ashurst ansvarade för den juridiska granskningen och Drees & Sommer för den tekniska rådgivningen.