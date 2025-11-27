Urban Partners, Tyskland.

Urban Partners i sin tionde investering i Tyskland

Urban Partners fortsätter att stärka sin närvaro på den tyska logistikmarknaden och har nu genomfört sin tionde investering i landet. Affären – ett fullt uthyrt logistikprojekt utanför Hannover – görs tillsammans med HIH Invest via fonden NSF V och är det tredje gemensamma förvärvet i år.

Annons

Byggnationen av den nya logistikanläggningen på den cirka 25.000 kvadratmeter stora tomten startar under första kvartalet 2026. Fastigheten beräknas stå klar och kunna tas i bruk mot slutet av samma år. Hela anläggningen är redan uthyrd genom ett långtidskontrakt.

– Med den här affären stärker Urban Partners och HIH Invest sitt framgångsrika samarbete på en strategiskt viktig marknad där efterfrågan på högkvalitativa och hållbara logistiklösningar är stark. Projektet i Garbsen är vårt tredje gemensamma och kommer att generera stabila kassaflöden tack vare en hög förhyrningsgrad från motståndskraftiga nyckelbranscher. Genom att prioritera flexibilitet och höga ESG-krav skapar vi framtids- säkra logistiklösningar som erbjuder långsiktigt värde för både investerare och användare, säger Wolfgang Ködel, Managing Director at Urban Partners.

Detta är Urban Partners tionde investering inom logistiksektorn i Tyskland. Bolaget förvaltar i dag mer än 210.000 kvadratmeter logistikprojekt i landet. Förvärvet i Garbsen följer på gemensamma investeringar i Herten i våras och i Bensheim i södra Hessen under sommaren 2025.

– Med detta förvärv, som genomförs bara några månader efter de tidigare affärerna, har vårt joint venture nu nått en investeringsvolym i det tresiffriga miljonintervallet. Vi fortsätter att aktivt leta efter attraktiva möjlig- heter och har redan flera projekt på gång. HIH Invest har genomfört logistiktransaktioner för över 1,5 miljar- der euro, vilket gör oss till en av Tysklands ledande investment managers inom logistik, säger Lars Bothe, Head of Value Add at HIH Invest.

– Projektet i Garbsen är ett mycket bra tillskott till portföljen. Logistikhallen får en flexibel utformning som gör den möjlig att anpassa för olika användare och den kan delas i två separata hyresenheter. Den färdiga byggnaden kommer att uppfylla gällande hållbarhetskrav och utvecklas enligt taxonomistandard. En DGNB Gold-certifiering eftersträvas. Fastigheten kommer att värmas upp med värmepump och taket utrustas med solceller, säger Maximilian Tappert, Head of Transaction Logistics at HIH Invest.

Projektet ligger i ett etablerat industri- och verksamhetsområde i Garbsen. Direkt anslutning till riksväg B6 ger snabb tillgång till motorvägarna A2 och A352, som kopplar vidare till A7. Hannover flygplats nås på knappt 20 minuter och logistikcentret Hannover-Lehrte på cirka 30 minuter.

Ashurst ansvarade för den juridiska granskningen och Drees & Sommer för den tekniska rådgivningen.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 07:04

Känd trio satsar ihop – fokus på handelsfastigheter

” Vi kommer att bygga ett fastighetsbolag där kvalitet, kundfokus och långsiktighet är ledord”.

”Ska ha 100.000 kvadratmeter om fem år”

Homan Tehrani, vd Ioffice, anser att branschen, efter att ha studsat tillbaka, behöver börja växa igen.

Sista chansen: Gratis nedladdning av magasin

Erbjudandet gäller endast november månad ut.

Nya Lynea utökar med 08-köp

Brunswicks och Blackstones nya bolag gör sin andra investering.
Krönika

”Gyllene tillfälle att lära av europeiska marknaden”

Maria Svensson Wiklander om hur coworkingbranschen utvecklas i Europa och hur Sverige kan lära sig av mogna marknader i Storbritannien och Frankrike.

Så mycket höjs hyrorna i Stockholm

Berör 50.000 hushåll. Branschorganisationen Fastighetsägarna kommenterar beskedet.
Topplista

Mäktigast 2025 – tre nya

Nu redovisas placeringarna 17–50.

Pizza Hut i rekonstruktion

25 restauranger. Sverigechefen kommenterar för Fastighetsvärlden. En fastighetsägare står för var femte hyreskontrakt.

SHF slår till och köper 27.000 kvm handel

Stora livsmedelskedjor och kända lågpriskedjor är hyresgäster.

Nivika vill höja hyrorna med upp till 65%

Extremt anser Hyresgästföreningen om yrkandet. Förhandlingarna har strandat.

Börsbolaget försvarar och motiverar höjningen

Ny strategi vid Castellum

Vd Pål Ahlsén berättar.

Platzer hyr ut 6.700 kvm kontor

Tioårigt hyresavtal och inflyttning våren 2026.

”Vi jagar inte kvadratmeter”

Patrik Åström, vd Helio, om att inte öppna anläggningar för volymens skull och om att bygga en modell där man kan betala marknadsmässig hyra.

Hovrätten: Ersättningslokal bedömdes godtagbar

Corem i process i hovrätten. Kostsam smäll för hyresgästen.

EQT gör rekordaffär

Har på några få år byggt en betydande logistikportfölj i USA.

 Tillbaka till förstasidan