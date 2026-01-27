Urban Italian Group satsar vidare – Basta till Västerås och Jönköping

Urban Italian Group fortsätter sin nationella expansion och öppnar under sommaren 2026 två nya restauranger med sitt italienska koncept Basta, i Västerås och Jönköping. Etableringarna är en del av gruppens långsiktiga strategi att växa i starka regionala städer.

Under 2025 utsågs Basta till Årets Restaurangkoncept i Sverige och tog senare även hem den nordiska utmärkelsen, vilket ytterligare befäster konceptets ställning i Norden.

I takt med Urban Italian Groups fortsatta expansion ligger fokus nu på mellersta Sverige, där både Västerås och Jönköping under lång tid varit högt prioriterade.

– Västerås och Jönköping är två levande städer med välfungerande stadskärnor. För oss är det viktigt att etablera restauranger där vi blir en naturlig del av stadens puls och vardag, säger Kristjan Longar, strategichef för Urban Italian Group.

I Västerås sker etableringen i Sigmahuset i SEB:s före detta lokaler vid Stora Torget, i hörnet av Stora gatan och Köpmangatan, ett av stadens mest centrala och välkända hörnlägen där två av Västerås mest trafikerade gator möts. Fastighetsägare är Regio. Restaurangen omfattar 500 kvadratmeter med 140 sittplatser inomhus och 35 platser i en året runt-inglasad uteservering. Därutöver byggs en chambre séparée med kapacitet för 35 gäster, anpassad för företagsevenemang och större sällskap.

– Stora Torget är hjärtat av staden och att få komma hit med Bastas dynamiska energi känns helt rätt. Västerås har dessutom en lång kärlekshistoria med italiensk mat sedan Sveriges första pizzeria öppnade här. Att nu få skriva nästa kapitel betyder mycket för oss, fortsätter Brazer Bozlak.

I Jönköping etableras Basta i det tidigare Frimans-läget, med ett attraktivt läge vid hamnkanalen och närhet till stadens centrala stråk. Restaurangen omfattar cirka 600 kvadratmeter med omkring 200 sittplatser inomhus samt en generös uteservering med ytterligare cirka 200 platser.

– När vi träffade fastighetsägaren Tosito delade vi direkt samsynen om att detta är stadens bästa restaurangläge och att Basta här kan tillföra en hög internationell standard som lyfter Jönköpings stadskärna. Vi ser etableringen som ett ansvar att leva upp till lägets betydelse för staden, säger Brazer Bozlak.

Öppningarna planeras till sommaren 2026.

