Uppsala planerar stor arena och söker privat ägare

Kommunstyrelsen i Uppsala tog på onsdagseftermiddagen beslut om att gå ut till privata fastighetsbolag för att undersöka intresset för att bygga, äga och driva en evenemangsarena i centrala Uppsala. Arenan ska ligga på Norra Hovstallängen, där det tidigare låg ett bussgarage.

(Den 4 juni arrangeras Fastighetsdagen Uppsala. Fullständigt program och möjlighet till anmälan finns här!)

Tomten ligger på gångavstånd från både Uppsalas centralstation och stadens centrum. Den används i dag som en temporär parkeringsplats, framför allt för Region Uppsalas personal.

– Vår bedömning är att det skulle kunna bli en arena för cirka 10 000 personer där. Den ska bland annat kunna användas till konserter och mässor, säger Carl Ljunggren, fastighetsdirektör i Uppsala kommun.

Stora möten och kongresser kan också hållas där och på så sätt göra Sveriges fjärde största stad ännu mer attraktiv. Med en stor arena skulle Uppsala även kunna arrangera en deltävling i Melodifestivalen.

– Uppsala håller stora konserter under sommarhalvåret. Veronica Maggio uppträdde för 17 000 personer under bar himmel på Studenternas, men under hösten, vintern och våren saknas lokaler för riktigt stor publik, säger Carl Ljunggren.

Varför vill kommunen inte själva bygga och äga arenan?

– Vi bygger mycket i egen regi, till exempel skolor och vårdboenden. Det var även en kommunal byggherre som stod bakom Uppsala konsert och kongress, men den här gången vill vi få in kloka förslag på lösningar från privata aktörer.

Missa inte! Fastighetsdagen Uppsala Mindre än ett halvår kvar till valet – och fastighetsmarknaden i Uppsala är långt ifrån avgjord. Vad händer med räntorna, kontoren och bostadsutvecklingen? Det får du svar på när experterna och politikerna möts för en heldag om Uppsalas fastighetsframtid. Seminariet äger rum på Elite Academia, Uppsala, den 4 juni. Se fullständigt program och anmäl dig här!

Det behövs även fler hotellrum i Uppsala trots att tre nya hotell är på gång.

Kommunen ser gärna att det byggs ett hotell med 250–300 rum i anslutning till den nya arenan. En ny skola planeras också på platsen och målet är att den ska stå klar hösten 2032. Parkeringar är tänkta att lösas i ett mobilitetshus i Boländerna.

I juni kommer kommunen att gå ut med ett tryckt material där tomtens förutsättningar beskrivs mer i detalj.

Sedan hoppas man på en dialog med intresserade fastighetsägare under hösten.

Vad gör ni då om det inte kommer in några förslag från privata fastighetsbolag?

– Då har vi fått ett svar. Då får vi tänka vidare i så fall.