Uppsala planerar stor arena och söker privat ägare

Kommunstyrelsen i Uppsala tog på onsdagseftermiddagen beslut om att gå ut till privata fastighetsbolag för att undersöka intresset för att bygga, äga och driva en evenemangsarena i centrala Uppsala. Arenan ska ligga på Norra Hovstallängen, där det tidigare låg ett bussgarage.

Annons

(Den 4 juni arrangeras Fastighetsdagen Uppsala. Fullständigt program och möjlighet till anmälan finns här!)

Tomten ligger på gångavstånd från både Uppsalas centralstation och stadens centrum. Den används i dag som en temporär parkeringsplats, framför allt för Region Uppsalas personal.

– Vår bedömning är att det skulle kunna bli en arena för cirka 10 000 personer där. Den ska bland annat kunna användas till konserter och mässor, säger Carl Ljunggren, fastighetsdirektör i Uppsala kommun.

Stora möten och kongresser kan också hållas där och på så sätt göra Sveriges fjärde största stad ännu mer attraktiv. Med en stor arena skulle Uppsala även kunna arrangera en deltävling i Melodifestivalen.

– Uppsala håller stora konserter under sommarhalvåret. Veronica Maggio uppträdde för 17 000 personer under bar himmel på Studenternas, men under hösten, vintern och våren saknas lokaler för riktigt stor publik, säger Carl Ljunggren.

Varför vill kommunen inte själva bygga och äga arenan?

– Vi bygger mycket i egen regi, till exempel skolor och vårdboenden. Det var även en kommunal byggherre som stod bakom Uppsala konsert och kongress, men den här gången vill vi få in kloka förslag på lösningar från privata aktörer.

Det behövs även fler hotellrum i Uppsala trots att tre nya hotell är på gång.

Kommunen ser gärna att det byggs ett hotell med 250–300 rum i anslutning till den nya arenan. En ny skola planeras också på platsen och målet är att den ska stå klar hösten 2032. Parkeringar är tänkta att lösas i ett mobilitetshus i Boländerna.

I juni kommer kommunen att gå ut med ett tryckt material där tomtens förutsättningar beskrivs mer i detalj.

Sedan hoppas man på en dialog med intresserade fastighetsägare under hösten.

Vad gör ni då om det inte kommer in några förslag från privata fastighetsbolag?

– Då har vi fått ett svar. Då får vi tänka vidare i så fall.

Så här kan den nya arenan komma att se ut. Illustration: Jägnefält Milton
Vy från Kungsgatan. Illustration: Jägnefält Milton
Text Anna Oscarius anna.oscarius@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

2026-05-08 kl. 13:07

Wiksténs köper mer än 500 lägenheter

Ökar sitt bostadsbestånd med 50 procent.

Nya prisrekord i Stockholm

Nivån nu över 130 000 kr/kvm i Vasastan. Läs även om elva andra områden.

Monen satsar på fängelse

Byggnadsarbetena påbörjas omgående.

Selin lämnar vd-stolen i Balder efter 21 år

Erik Paulsson och Hans Wallenstam var med från början. Lika stort som fyra andra kända börsbolag tillsammans.

Ur arkivet 2005: Det enkla regerar i Göteborg

"Jag visste ingenting så jag gjorde som när jag köpte baguetter"

FV-lista: Här är de som varit vd längst av alla

FV Quiz: Vad kan du om Erik Selin?

Befolkningsras och ökad arbetslöshet i Skellefteå

SCB publicerar en analys över hur batteritillverkningen i Skellefteå påverkat staden på olika sätt.

Bygglov klubbat – så blir Nya Malmö Stadion

Arena ska ta 8 000 åskådare. Byggkontrakt är värt 1 miljard kronor.

Bildextra från Spring För Livet – succé

Över en miljon kronor insamlat till Unicef. 1 800 deltagare var anmälda.
Porträtt

Hela världen som marknad

Exklusiv intervju. Jenny Hammarlund är sedan årsskiftet global chef för fastigheter vid den kanadensiska jätten OTPP som nyligen har gjort en handfull förvärv i Sverige.

”Vi kommer inte tillbaka till hur det var”

FV Fokus Urfrågning av Marco Testa, vd på Reflex Arkitekter.  Framtidsplanerna.  Vägen upp ur lågkonjunkturen.  Nobel Center.

Planen för Väla åter till skrivbordet

20–30 nya butiker planerades i det framgångsrika området.

Nytt häkte i södra Stockholm – kan bli revansch för Revelop

En av södra Stockholmsområdets största fastigheter kan få ett delvis nytt innehåll.

Sju kommuner pekas ut som vinnare i nytt Försvarsindex

Analyschefen: ”Det är där affären finns! Vinnare är den som agerar”.
Krönika

Trygghet och säkerhet är inte samma sak

Om säkerhet nu förs in som ytterligare parameter riskerar det att bli ännu ett krav i ett redan tungrott system.

Humlegården säljer till Besqab och Alfa

Avyttrar i Södra Hagalund, nära nya tunnelbanan.

Så ska Nordr genomföra sitt jätteprojekt

JM säljer för 1,1 mdr

Omfattar 300 bostäder i Solna, Uppsala och Upplands Väsby.

 Tillbaka till förstasidan