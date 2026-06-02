Jens Skoglund, chef Vasakronan i Uppsala.

Uppsala Science Park kan växa med 20 000 kvm

Efter att en ny detaljplan nyligen antagits kan Vasakronan nu ta nästa steg i utvecklingen av Uppsala Science Park. Planen möjliggör uppförandet av två nya byggnader om totalt cirka 20 000 kvadratmeter labb och kontor.

Uppsala Science Park, belägen söder om city och i direkt anslutning till Akademiska sjukhuset, Biomedicinskt centrum och Ångströmlaboratoriet, har över tid vuxit fram till att idag vara en av landets mest etablerade och efterfrågade miljöer för forsknings- och innovationsdrivna bolag. Kombinationen av akademi, sjukvård och näringsliv ger ett läge som lockar både svenska och internationella aktörer.

I området finns i dag omkring 140 företag, med verksamhet inom bland annat life science, bioteknik och teknik. Här finns etablerade aktörer som Läkemedelsverket och Livsmedelsverket, liksom STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) och UIC (Uppsala Innovation Centre), som regelbundet rankas som en av världens främsta företagsinkubatorer.

Efterfrågan på lokaler i området är hög och beståndet är i princip fullt uthyrt. Samtidigt finns en tydlig efterfrågan från bolag verksamma inom life science och andra verksamheter med behov av lokaler anpassade för labbverksamhet och kontor. Ett exempel på detta är läkemedelsbolaget Orexo som under hösten 2026 flyttar in i parken och då hyr 2 600 kvadratmeter just labb och kontor (i husen BioMed IT 1 och 2).

– Det finns en tydlig efterfrågan i marknaden, både på nyetableringar i området och från bolag som vill växa vidare i parken. Med den nya detaljplanen är det möjligt för oss att möta den efterfrågan, säger Jens Skoglund, chef Uppsala.

Området ligger cirka 2,5 kilometer från centralstationen och har god tillgänglighet med kollektivtrafik, cykel och bil. För den som vill gå från stationen tar det cirka 20–25 minuter.

Illustration: White Arkitekter
Text Anna Oscarius anna.oscarius@fastighetsvarlden.se

