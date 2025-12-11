Uppsala kommun säljer mark till fyra investerare

Under höstens har Uppsala kommun gjort flera viktiga markaffärer i Rosendal, Gottsunda och Storvreta. Köpare är JM, Gavelhusen, Trähem och Bonava.

– Det är glädjande att se att byggprojekten nu tar fart. Trots en utmanande konjunktur ser vi ett starkt intresse för att investera i vår kommun, vilket är avgörande för att möta Uppsalabornas bostadsbehov, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Under hösten har kommunen genomfört flera viktiga markaffärer:

Rosendal – JM:s Bonica

Redan den 16 december tar JM första spadtaget för sitt projekt Bonica, ett bostadsrättsprojekt med 77 lägenheter. Här satsar de på större lägenheter för att möta efterfrågan från familjer som vill bo kvar i området. Bonica blir ett modernt kvarter med gröna innergårdar och höga hållbarhetskrav, i linje med Rosendals profil som en klimatsmart stadsdel.

Gottsunda – Gavelhusen vid Bernadottestigen

Markaffären för 13 radhus i Gottsunda är klar. Gavelhusen Bostadsutveckling i Uppsala AB skapar här ett fint tillskott med småhus som kompletterar dagens bostadsutbud i området. Projektet ger boende i Gottsunda möjlighet att ta nästa steg i sin bostadskarriär – samtidigt som det lockar nya invånare till stadsdelen. Husen i trä planeras med fokus på funktion, ljus och närhet till naturen.

Rosendal – Trähem och kvarteret Fröet

Trähem planerar ett ambitiöst projekt med 130 lägenheter och 3 radhus i Rosendal. Byggstart är planerad till 2026. Kvarteret Fröet ska bli ett flaggskepp för hållbart byggande, med innovativa lösningar för energieffektivitet och återbruk. Här blir det bostäder som kombinerar modern design med miljöansvar.

Rosendal – Bonava och kvarteret Skogsbrynet

Bonava etablerar sig i Rosendals fjärde etapp, mellan Torgny Segerstedts allé och Kronparken. Här planerar de 60 lägenheter med byggstart 2026. Projektet ställer höga krav på allt från materialval och byggtransporter till mobilitetslösningar och utomhusmiljöer. Skogsbrynet blir ett kvarter där hållbarhet är en självklar del av vardagen. Läs mer här.

Storvreta – OBOS satsar på småhus

I Södra Storvreta har bostadsutvecklaren OBOS köpt mark och kommer att bygga 32 moderna småhus – radhus och parhus i bostadsrättsform – med byggstart nästa år. Det blir starten på en spännande utveckling av området och ett tydligt svar på den stora efterfrågan som finns på nya bostäder.

Fler markaffärer är på gång i början av nästa år, uppger Uppsala kommun.