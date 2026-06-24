Får i uppdrag att sälja miljardkvarter i city
FV följer upp avslöjandet vid Stureplan – som kan gå rakt in i historieböckerna.
FV följer upp avslöjandet vid Stureplan – som kan gå rakt in i historieböckerna.
Gör jätteuthyrning till ny hemlig hyresgäst.
Tiotals byggnader och mycket mark.
Rekordstort kontrakt. Avtal om nästan 35 000 kvm, främst kontorslokaler.
Påbörjar projekt med 82 bostäder vid Hornsbergs strand.
Omfattar 1 100 rum. Belägna i Sveriges storstadsregioner.
Mycket står på spel i Stockholms CBD.
”Genom att skapa de bästa förutsättningarna kan man attrahera de bästa talangerna, men också få dem att stanna kvar.”
Förslag på lösningar när Stockholmsmarknaden studeras.
Har tidigare haft toppjobb hos konkurrenter.
Nybyggt om 4 500 kvm byter ägare.
Portföljen närmar sig 1 500 bostäder.
130 bostäder där många får havsutsikt.
Endast två mindre lokaler återstår att hyra ut.
FV berättar om omvälvande nya beslut i centrala Stockholm. Smått historiskt.
Vasakronan riskerar tapp av stor hyresgäst.