Uppdaterat: Polisens lista över utsatta områden
Polisen har uppdaterat sin lista över utsatta områden. Ny på listan är Granängsringen i Tyresö, sydost om Stockholm. Andersberg i Halmstad, som lades till på den tidigare uppdateringen av listan 2023, är inte längre med. Generellt konstaterar polisen att man ser förbättringar.
65 områden finns med på listan för 2025. Ett har tillkommit och ett försvunnit.
Resultaten i lägesbilden 2025 visar att utvecklingen gällande problemnivåerna för lokal kriminell påverkan i landet generellt har minskat något och utvecklingen för de områden som tidigare bedömts som utsatta i någon form uppvisar en relativt hög grad av stabilitet. Den sammantagna bedömningen är att det är en svagt positiv utveckling, skriver polismyndigheten i rapporten för 2025.
I år tas ett utsatt område bort och ett utsatt område tillkommer. Då vissa utsatta områden samt särskilt utsatta områden har delats upp i två eller flera områden för ökad precision, sker dock en teknisk ökning från 59 områden till 65 områden.
När det gäller utvecklingen i områdena är det sammanlagt 12 av 47 utsatta områden som har utvecklats i en positiv riktning sedan föregående år, och bara 4 av 47 stycken har utvecklats i en negativ riktning. Övriga 31 områden har en stabil trend, skriver polismyndigheten i rapporten.
Fastighetsägare i det nytillkomna området Granängsringen är kommunala Tyresö Bostäder.
Här är alla utsatta områden
Borlänge: Tjärna ängar
Göteborg: Lövgärdet (extra utsatt), Gårdsten, Hammarkullen (extra utsatt), Hjällbo (extra utsatt), Bergsjön (extra utsatt), Hisings Backa, Biskopsgården, Tynnered/Grevegården/Opaltorget
Örebro: Vivalla (extra utsatt), Oxhagen, Varberga
Västerås: Bäckby
Eskilstuna: Skiftinge, Årby, Fröslunda
Uppsala: Gottsunda, Sigtuna/Valsta, Finnsta
Trollhättan: Kronogården/Lextorp Norra
Linköping: Skäggetorp (extra utsatt)
Norrköping: Hageby, Navestad
Storstockholm: Sångvägen, Tureberg, Hjulsta, Tensta (extra utsatt), Husby (extra utsatt), Rinkeby (extra utsatt), Rissne, Hallonbergen, Hässelby, Hagalund, Fisksätra, Bredäng, Vårberg, Vårby, Hallunda/Norsborg (extra utsatt), Fittja (extra utsatt), Alby (extra utsatt), Hagsätra/Rågsved, Granängsringen, Lina, Ronna (extra utsatt), Geneta (extra utsatt), Hovsjö (extra utsatt), Saltskog, Fornhöjden, Storvreten, Grantorp/Visätra, Skogås, Brandbergen, Jordbro
Borås: Norrby (extra utsatt), Hässleholmen
Jönköping: Råslätt
Växjö: Araby
Helsingborg: Dalhem/Drottninghög/Fredriksdal, Söder
Landskrona: Karlslund
Kristianstad: Gamlegården
Malmö: Södra Sofielund (Seved), Rosengård (extra utsatt), Kolma/Kroksbäck, Nydala/Lindängen/Hermodsal (extra utsatt)
Andersberg har varit med på polisens lista över utsatta områden sedan 2015. Nu är området bortplockat. Niklas Ståhl, bostadssocial chef på det kommunala bostadsbolaget HFAB, är tacksam för att det goda samarbetet mellan kommunen, polisen och HFAB har lönat sig och att utvecklingen på Andersberg går åt rätt håll. HFAB har drygt 1 000 lägenheter på Andersberg.
– Våra hyresgäster är de stora vinnarna här. De bor inte längre i ett utsatt område, det är ett stigma som vi nu kan lyfta bort. Förhoppningsvis kommer alla som bor på Andersberg att känna sig ännu mer stolta över sitt bostadsområde. Det här är en bekräftelse på att de bor i ett väldigt fint område där vi satsar på ökad trygghet och närvaro, säger Niklas Ståhl.