Uppdaterat: Polisens lista över utsatta områden

Polisen har uppdaterat sin lista över utsatta områden. Ny på listan är Granängsringen i Tyresö, sydost om Stockholm. Andersberg i Halmstad, som lades till på den tidigare uppdateringen av listan 2023, är inte längre med. Generellt konstaterar polisen att man ser förbättringar.

Annons

65 områden finns med på listan för 2025. Ett har tillkommit och ett försvunnit.

Visa faktaruta

Resultaten i lägesbilden 2025 visar att utvecklingen gällande problemnivåerna för lokal kriminell påverkan i landet generellt har minskat något och utvecklingen för de områden som tidigare bedömts som utsatta i någon form uppvisar en relativt hög grad av stabilitet. Den sammantagna bedömningen är att det är en svagt positiv utveckling, skriver polismyndigheten i rapporten för 2025.

I år tas ett utsatt område bort och ett utsatt område tillkommer. Då vissa utsatta områden samt särskilt utsatta områden har delats upp i två eller flera områden för ökad precision, sker dock en teknisk ökning från 59 områden till 65 områden.

När det gäller utvecklingen i områdena är det sammanlagt 12 av 47 utsatta områden som har utvecklats i en positiv riktning sedan föregående år, och bara 4 av 47 stycken har utvecklats i en negativ riktning. Övriga 31 områden har en stabil trend, skriver polismyndigheten i rapporten.

Fastighetsägare i det nytillkomna området Granängsringen är kommunala Tyresö Bostäder.

Här är alla utsatta områden

Borlänge: Tjärna ängar

Göteborg: Lövgärdet (extra utsatt), Gårdsten, Hammarkullen (extra utsatt), Hjällbo (extra utsatt), Bergsjön (extra utsatt), Hisings Backa, Biskopsgården, Tynnered/Grevegården/Opaltorget

Örebro: Vivalla (extra utsatt), Oxhagen, Varberga

Västerås: Bäckby

Eskilstuna: Skiftinge, Årby, Fröslunda

Uppsala: Gottsunda, Sigtuna/Valsta, Finnsta

Trollhättan: Kronogården/Lextorp Norra

Linköping: Skäggetorp (extra utsatt)

Norrköping: Hageby, Navestad

Storstockholm: Sångvägen, Tureberg, Hjulsta, Tensta (extra utsatt), Husby (extra utsatt), Rinkeby (extra utsatt), Rissne, Hallonbergen, Hässelby, Hagalund, Fisksätra, Bredäng, Vårberg, Vårby, Hallunda/Norsborg (extra utsatt), Fittja (extra utsatt), Alby (extra utsatt), Hagsätra/Rågsved, Granängsringen, Lina, Ronna (extra utsatt), Geneta (extra utsatt), Hovsjö (extra utsatt), Saltskog, Fornhöjden, Storvreten, Grantorp/Visätra, Skogås, Brandbergen, Jordbro

Borås: Norrby (extra utsatt), Hässleholmen

Jönköping: Råslätt

Växjö: Araby

Helsingborg: Dalhem/Drottninghög/Fredriksdal, Söder

Landskrona: Karlslund

Kristianstad: Gamlegården

Malmö: Södra Sofielund (Seved), Rosengård (extra utsatt), Kolma/Kroksbäck, Nydala/Lindängen/Hermodsal (extra utsatt)

Andersberg har varit med på polisens lista över utsatta områden sedan 2015. Nu är området bortplockat. Niklas Ståhl, bostadssocial chef på det kommunala bostadsbolaget HFAB, är tacksam för att det goda samarbetet mellan kommunen, polisen och HFAB har lönat sig och att utvecklingen på Andersberg går åt rätt håll. HFAB har drygt 1 000 lägenheter på Andersberg.

– Våra hyresgäster är de stora vinnarna här. De bor inte längre i ett utsatt område, det är ett stigma som vi nu kan lyfta bort. Förhoppningsvis kommer alla som bor på Andersberg att känna sig ännu mer stolta över sitt bostadsområde. Det här är en bekräftelse på att de bor i ett väldigt fint område där vi satsar på ökad trygghet och närvaro, säger Niklas Ståhl.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 08:17

Acer Bostad förvärvar två nyproducerade för 875 mkr

Den nya aktören gör sitt tredje förvärv.

Newsflash

Idag kl. 07:36

Köper 380 bostäder av CBRE IM

Omfattar 212 lägenheter i Sigtuna och 169 lägenheter i Lund. Når ett bestånd om nästan 6.000 bostäder.
Slussporten, Restaurang, Guldbron.

Så blir Nobis andra satsning vid Slussen

Öppnar restaurangen Slussporten nästa år. Andra satsningen under Guldbron för gruppen.
Topplista

Mäktigast 2025 – Snart dags för vinnaren – nu nr 7 och 8

Nu redovisas placeringarna 7–50.

Neobo säljer i Södertälje och sänker vakansgraden

Avyttrar under värdering. Sänker vakansen med två procent.

När en hyresgäst går mot rekonstruktion

Agera snabbt och strategiskt – och med god insikt i juridiken. Advokatfirman Lindahl redogör för hur du som fastighetsägare bör agera.

Aspelin Ramm hyr ut 6.000 kvm

Två verksamheter fyller upp SKF:s tidigare huvudkontor.

EQT säljer blågul portfölj om 33 fastigheter

Omfattar totalt 144.000 kvm. Köparens andra investering i Sverige.

Corem räddar kvar Ericsson

Lättnad för Corem när Ericsson förlänger 39.000 kvm.

Arnhult: ”Väldigt skönt”

Vasakronan ännu inte i mål med Ericsson

Kan bli livsviktigt andrum för Kista

”Planerna lever i allra högsta grad”

Stort fotbollscenter i Kista – istället för ny mässa?

”Vi behöver hitta en riskfördelning”

Emelie Mannheimer, vd United Spaces, om att coworking skapar attraktivitet i fastigheter och att fastighetsägare och coworkingaktörer måste hitta en väg framåt för att stärka varandras affärer.

Areim bakom stort köp ute i Europa

Den uthyrningsbara ytan uppgår till 424.000 kvm.

SLP köper för 1,1 mdr

66.000 kvm förvärvas för 1.111 miljoner kronor. FV berättar om fastigheterna.

Så har SLP köpt för 4 mdr i år – vd:n om planen framåt

McDonalds redo för comeback i city

”Aggressiv expansionsfas”. De aktuella lägena. Planerna de kommande åren. Ny strategi. Tuff konkurrens i MoS.

25 nya öppningar på Westfield Mall of Scandinavia

”De flesta koncept är för lika i dag”

Johan Almquist, vd A house, tror på en breddning av kontorsplatslösningar i framtiden och att fastighetsägarnas egna coworkingkoncept kommer att öka på kort sikt.

Coworking-vd lämnar – CFO tar vid

Lämnar vd-rollen efter snart fyra år.

Årets vinnare i Sweden Green Building Awards

Vinnarna i åtta klasser. Se bilder.

 Tillbaka till förstasidan