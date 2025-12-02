Uppdaterat: Polisens lista över utsatta områden

Polisen har uppdaterat sin lista över utsatta områden. Ny på listan är Granängsringen i Tyresö, sydost om Stockholm. Andersberg i Halmstad, som lades till på den tidigare uppdateringen av listan 2023, är inte längre med. Generellt konstaterar polisen att man ser förbättringar.

65 områden finns med på listan för 2025. Ett har tillkommit och ett försvunnit.

Resultaten i lägesbilden 2025 visar att utvecklingen gällande problemnivåerna för lokal kriminell påverkan i landet generellt har minskat något och utvecklingen för de områden som tidigare bedömts som utsatta i någon form uppvisar en relativt hög grad av stabilitet. Den sammantagna bedömningen är att det är en svagt positiv utveckling, skriver polismyndigheten i rapporten för 2025.

I år tas ett utsatt område bort och ett utsatt område tillkommer. Då vissa utsatta områden samt särskilt utsatta områden har delats upp i två eller flera områden för ökad precision, sker dock en teknisk ökning från 59 områden till 65 områden.

När det gäller utvecklingen i områdena är det sammanlagt 12 av 47 utsatta områden som har utvecklats i en positiv riktning sedan föregående år, och bara 4 av 47 stycken har utvecklats i en negativ riktning. Övriga 31 områden har en stabil trend, skriver polismyndigheten i rapporten.

Fastighetsägare i det nytillkomna området Granängsringen är kommunala Tyresö Bostäder.

