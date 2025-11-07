Uppåt för bostadspriser i Stockholm

Under oktober ökade priserna på bostadsrätter med +1,7% medan villapriserna backade med -0,7%. Sett till prisutvecklingen senaste 12 månaderna är priserna i det närmaste oförändrade, dvs priserna nu ligger på samma nivå som förra hösten. Det visar den senaste månadens mätning från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

Priserna i Storstockholm ökade med drygt +3% som dels beror på en större andel försäljningar i innerstaden där prisnivåerna är som högst, dels att just innerstadens priser steg med +1%, vilket bidrar ytterligare till storstadsområdets ökning. I Stormalmö minskade priserna med nästan -2% och i Storgöteborg med nära -1%. I övriga områden var priserna i det närmaste oförändrade. Prisutvecklingen på årsbasis varierar från drygt +3% i centrala Stockholm till en prisnedgång på närmare -2% i Storgöteborg, säger Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

I Storstockholm och Storgöteborg var priserna på villor närapå oförändrade i oktober medan de backade med -0,5% i Stormalmö. Att riket backade med -0,7% beror på att villapriserna i riket utanför storstäderna, där cirka 70% av villorna säljs, gick ned med -1%. När det gäller prisutvecklingen på årsbasis varierar den från närmare +2% i Stormalmö till närmare -1% i Storgöteborg, säger Hans Flink.

Marknaden

Under oktober såldes 16.500 bostäder vilket är -4% färre än oktober förra året. Av dessa var 10.600 bostadsrätter (-5%) och 5.900 villor (-2%). Totalt under perioden januari-oktober såldes 143.600 bostäder, en ökning med +3% jämfört med samma period föregående år. Trots nedgången i antalet sålda i oktober är antalet sålda villor i år på en rekordnivå, avslutar Hans Flink

– Stockholmsområdet var motorn bakom bostadsrättsmarknaden i oktober. Inte minst centrala Stockholm visade styrka både i prisutveckling och budaktivitet, vilket kan förebåda en vändning på marknaden i stort. Historiskt är det ofta trenden i centrala Stockholm som sätter tonen för resten av landet, säger Oskar Öholm, vd Mäklarsamfundet.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, oktober 2025



Statistiken baseras på försäljningen av 30 333 bostadsrätter under augusti 2025 – oktober 2025. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2025 – juli 2025, tolvmånaderssiffran med augusti 2024 – oktober 2024 och i enmånadssiffran jämförs juli 2025 – september 2025 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.