Upp till 30.000 kvm för Skanska i centrala Lund

Fastighetsvärlden har berättat om de intressanta planerna i flera år, senast i en stor artikel i maj 2020, läs mer här – och där finns även platsen markerad.

I beslutet i Byggnadsnämnden betonas att platsen ska planeras med stor hänsyn till mötet med Klosterkyrkan och medeltida stadskärnan och att det behöver utredas ytterligare hur tingsrättens äldre del kan integreras med den nya byggnaden.

Sedan tidigare har kommunen kommit överens med byggföretaget Skanska om en markreservation för att bygga en konferens- och hotellanläggning, ”mötesforum”, precis väster om Lunds centralstation. Reservationen innebär att kommunen har förbundit sig att inte förhandla med andra parter om det aktuella området fram till 2023.

Men för att det ska kunna byggas nytt på platsen krävs först en helt ny detaljplan och det är ramarna för denna som byggnadsnämnden beslutade om under torsdagen.

Tanken är att den nya byggnaden ska rymma främst kongress och hotell, men i detaljplanearbetet ska man titta på om det även kan bli kontor och bostäder som kompletterande funktioner. Den totala ytan föreslås vara upp till 30 000 BTA, vilket är lite mer än vad man har angav i ramprogrammet för stationsområdet från 2015. Åtminstone en del av den nya byggnaden bör tillåtas vara i samma höjd som flera av de andra institutionsbyggnaderna som på senare tid vuxit fram på väster.

Byggnadsnämnden tar inte ställning till hur tingsrättens äldre del ska bevaras och integreras i den nya byggnaden. Istället menar man att det behöver utredas mer under det parallella arkitektuppdrag som Skanska kommer att bjuda in till under våren. Då kommer flera olika arkitektkontor att lämna förslag på hur mötesforum kan gestaltas, både invändigt och utvändigt. Förslagen kommer att ställas ut så att Lundaborna kan lämna sina synpunkter på dem.

– En viktig andemening i inriktningsbeslutet är att vi ska se till att helheten blir bra. I det ligger att se att Lundabor och besökare får en riktigt bra mötesanläggning, samtidigt som vi säkrar att den kommer att vara anpassad till platsen, säger Klas Svanberg (M), byggnadsnämndens ordförande.

Platsen där mötesforum planeras ligger precis vid den medeltida Klosterkyrkan och Lunds gamla stadsvall. I arbetet med detaljplanen kommer man särskilt att titta på hur den nya byggnaden kan samspela med kyrkan och hur vyn från Klostergatan blir.

– Vi kommer att arbeta för att det nya mötesforum på ett bra sätt ska förena det nya Lund med det historiska, en spännande dynamik! Det känns naturligt att utveckla platsen som en samlingpunkt för möten och evenemang, nära till både stationen och övriga stadskärnan, säger Hans Juhlin, stadsbyggnadsdirektör.

En annan viktig fråga i området är trafik och parkering. Nu slås fast att kvarteret ska rymma bilparkeringsplatser som ersätter de platser som försvinner i Klosterhagen. Det ska också finnas platser för kvarterets egna besökare och hyresgäster plus en möjlig utökning med 200 platser för att täcka den ökade trafiken till centralstationen. En gemensam bilramp ned i det nya och det befintliga västra stationsgaraget placeras i kvarterets norra del för att inte störa den omgivande trafiken allt för mycket, även det är en justering från tidigare beslut.

Efter arkitekttävlingen följer arbetet med att ta fram detaljplan som ytterligare kommer att utreda förutsättningarna och förfina idéerna. Samråd för det förslaget planeras till nästa årsskifte och även då blir det möjlighet för Lundabor och andra intressenter att lämna synpunkter.