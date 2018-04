United Spaces i kraftig offensiv om upp till 18.000 kvm

United Spaces, en av Nordens ledande aktörer inom coworking, fortsätter att gå på offensiven genom att tecknat hyresavtal för tre ny kontorshus och även genom att utöka några existerande hyresavtal. Fastighetsvärlden kan berätta att dessa kontrakt summerar 10.000 till 18.000 kvadratmeter.

På Arlanda har United Spaces tecknat ett LOI med Swedavia om att hyra 2.700 kvm i det nya kontorshus som byggs vid terminal 4 och 5. Bolaget har en option på upp till 5.000 kvm. Det är det första kommersiella kontorshus som byggs på Arlanda efter decennier av planer.

– Jag är helt övertygad om att tiden är mogen för detta. Det är ett enormt självförtroende kring vad som sker på Arlanda, säger Göran Garberg, grundare och vd för United Spaces till Fastighetsvärlden.

Bolaget hyr entréplanet och våning två och tre samt har option uppåt i huset.

– Det kan även bli så att vi erbjuder våra tjänster till fler hyresgäster i huset som vill ha ytterligare service eller som inte vill hyra så stora ytor direkt av Swedavia.

Kontorshuset på Arlanda innehåller 15.000 kvm uthyrbar yta när det står klart (läs mer här).

I Stockholmsområdet har United Spaces även skrivit under avsiktsförklaringar om 3.000–4.000 kvm för etablering i profilfastigheten Life City i Hagastaden, alltså den kontorsbyggnad om 26.000 kvm som Atrium Ljungberg hoppas börja bygga under sommaren och som delvis överdäckar E4:an (läs mer här).

Även där fyller United Spaces byggnaden nerifrån.

– Vi vill ta hand om välkomnandet av hyresgästerna och ofta även erbjuda restaurang och kafé samt annan service.

Göran Garberg berättar för Fastighetsvärlden att bolaget även tittat in många andra delmarknader i Stockholmsområdet, förutom city. Han tror att till exempel Arenastaden, Slakhusområdet, Sundbyberg och Nacka kan bli aktuella på sikt.

– Vi har tittat på lokaler i Solna United (Skanskas projekt. reds. anm.), men bestämt oss för att inte gå vidare. Vi kommer säkert till Arenastaden framöver, men inte just nu.

I city har United Spaces en förhyrning i Waterfront Building och den ska utökas genom att co-working-bolaget intar fler våningsplan. Hur mycket är inte klart och Garberg vill inte heller uppge några hyresnivåer. Fastigheten ägs av tyska Meag.

Rent generellt kring de hyror som bolaget tar ut av sina kunder säger han:

– Vi sätter oss ofta i de bästa och dyraste husen. En hyresgäst betalar nog ofta lika mycket i total hyra direkt till ett fastighetsbolag som de gör om de hyr direkt via oss. Hos oss får man en något mindre privat och egen yta men tillgång mycket mer delade ytor i form av till exempel lounger och mötesrum plus all service.

Även i Göteborg expanderar United Spaces genom att ta ansvar för coworking-enheten (det finns ett LOI om 2.500–5.000 kvm) och servicen i Global Business Gate, alltså det projekt om totalt 40.000 kvm som Elof Hansson och Alecta driver vid Masthuggskajen (läs mer här).

– Vi skulle kunna öppna ytterligare fyra– fem enheter i Göteborg. Intresset är väldigt stort.

I Malmö expanderar co-workingbolaget i kontorshuset Studio och har där nu har nu 1.800 kvm samt en option på ytterligare 2.000 kvm genom att ta över Skanskas co-workingkoncept i huset. (Skanska sålt fastigheten till Kungsleden).

I övriga landet har United Spaces även spanat efter lokaler i Uppsala, Norrköping, Västerås och Örebro.

– I Uppsala har Skanska ett fantastiskt projekt, Juvelen, men planmässigt fungerade det inte för oss. I de övriga orterna så är de vanliga hyresnivåerna för låga och den prismässiga differensen till vårt erbjudande kan bli för stort för att övervägas. Men Uppsala finns för vår karta för framtiden, det finns flera spännande projekt där.