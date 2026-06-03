UNION köper DNB Næringseiendom. Samtidigt går DNB Liv in som ägare till 30 procent av UNION, och parterna etablerar ett samarbete inom förvaltning av kommersiella fastigheter och fastighetsinvesteringar. Tillsammans kommer verksamheterna att förvalta tillgångar värda cirka 50 miljarder kronor för investerarnas räkning.

Avtalet sammanför två specialiserade aktörer med ambitioner om fortsatt tillväxt inom fastighetsförvaltning i Norden. Målet är att bygga en starkare och mer renodlad miljö för fastighetsinvesteringar.

– Detta är ett strategiskt beslut. Fastigheter är fortfarande en viktig tillgångsklass för DNB, men vi anser att fortsatt tillväxt och utveckling bäst sker i en specialiserad miljö utanför en finansiell koncern. Genom ägande och samarbete med UNION behåller vi en tydlig och långsiktig position, säger Anette Hjertø, vd för DNB Liv till Estate Nyheter.

UNION köper aktierna i DNB Næringseiendom. Parallellt köper DNB Liv en ägarandel på 30 procent i UNION.

– UNION är byggt för tillväxt inom fastighetssektorn. Med DNB som delägare får vi en stark industriell partner som ger en stabil grund för företagets fortsatta utveckling och värdeskapande för våra investerare, säger Endre Folge, vd för UNION.

DNB Næringseiendom förvaltar i dag fastigheter och fastighetsfonder inom kommersiella fastigheter, bland annat på uppdrag av DNB Liv. Verksamheten kommer att fortsätta som en del av UNION.

Transaktionen måste godkännas av Konkurrensverket och Finansinspektionen. Tillsammans kommer verksamheterna att förvalta tillgångar värda cirka 51 miljarder norska kronor för investerarnas räkning. Den sammanslagna verksamheten kommer att ha 107 anställda och ledas av Endre Folge.

UNION förvaltar fastighetsfonder med strategier inom kommersiella fastigheter, bostadsutveckling och krediter till kommersiella fastigheter. Därutöver bedriver UNION verksamhet inom företagsmäkleri och analys.

Transaktionen är en del av DNB Wealth Managements långsiktiga strategi för alternativa investeringar.