Fastigheten ligger granne med nya ikea.

Union förvärvar Kållered Retail Park för 900 mkr

Tyska Union Investment har förvärvat Kållered Retail Park i Mölndal, söder om Göteborg, med en uthyrningsbar yta på 19 400 kvm. Köpeskillingen uppgår till cirka 900 miljoner kronor. Säljare är Ingka Centres, som ingår i Ingka Group, där även Ikea Retail och Ingka Investments ingår.

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JLL har varit säljarens rådgivare. Panreal agerade rådgivare åt köparen.

Efter omkring tre år av återhållsamhet, då fokus legat på att skapa likviditet, återvänder Union Investment nu till köpsidan med sina öppna fastighetsfonder för privata investerare. För bolagets specialfonder har man redan varit aktiv på köpsidan sedan slutet av 2025.

– Vi har lagt grunden för att aktivt kunna forma den nya marknadscykeln till nytta för våra investerare genom huvudsakligen lönsamma försäljningar. Därför är vi mycket glada över att kunna återinvestera en del av kapitalet i UniImmo: Deutschland och ytterligare bredda fondens innehav samt stärka dess motståndskraft genom ett nybyggt handelsområde. Vi utvärderar medvetet fler förvärv för UniImmo: Deutschland, samtidigt som vi noggrant följer kapitalinflödena och arbetar för att stabilisera dem ytterligare. Vi kommer också fortsätta att aktivt ta tillvara på attraktiva försäljningsmöjligheter, säger Karim Esch, styrelseledamot och Chief Investment Officer på Union Investment.

Med ett fondvärde på omkring 170 miljarder kronor (cirka 15 miljarder euro) är UniImmo: Deutschland Union Investments största fastighetsfond.

– Det nyligen färdigställda Kållered Retail Park passar väl in i vår investeringsstrategi. Det fullt uthyrda handelsområdet är beläget vid en av Skandinaviens mest trafikerade leder, i en av Sveriges starkaste regioner när det gäller köpkraft och tillväxt. Närheten till det välbesökta IKEA-varuhuset skapar positiva synergier för handelsplatsen, säger Felix Brandt, Senior Investment Manager på Union Investment.

Med sitt fokus på dagligvaror och andra verksamheter som möter vardagens behov, samt höga energieffektivitetskrav genom användning av förnybar energi från solceller och geoenergi, bidrar fastigheten aktivt till våra hållbarhetsmål och stärker fondens långsiktiga avkastningspotential, säger Felix Brandt.

Karoline Nader-Gräff, tillförordnad Global Expansion & Development Director på Ingka Centres:

– Den här affären visar den starka attraktionskraften hos högkvalitativa, specialutvecklade handelsdestinationer som möter både handlares och konsumenters förändrade behov. Med ett väl sammansatt hyresgästmix med fokus på bekvämlighet och starka grundförutsättningar som kompletterar det befintliga handelsutbudet i området utgör Shopping Park i Kållered en attraktiv långsiktig investering. Vi är glada över att ha samarbetat med Union Investment när bolaget återvänder till den svenska handelsfastighetsmarknaden och är övertygade om att fastigheten kommer att fortsätta utvecklas väl under sin nya ägare.

Union Investment fick juridisk rådgivning av Gernandt & Danielsson, skatte- och finansiell rådgivning av KPMG, miljörådgivning av HPC samt teknisk rådgivning av Drees & Sommer. Göteborgsbaserade Panreal agerade kommersiell rådgivare åt köparen. Säljaren biträddes juridiskt av Mannheimer Swartling och i skattefrågor av EY. Transaktionen förmedlades av JLL.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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