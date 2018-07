Ungefär som förväntat för JM det första halvåret

Bostadsutvecklaren JM visade som förväntat ett tydligt resultattapp för första halvåret. Siffrorna för andra kvartalet var till viss del bättre än vad analytiker hade förväntat sig. Bolaget sålde fler lägenheter, omsättningen var något högre, med rörelseresultatet var något lägre.

Under första halvåret uppgick antalet sålda bostäder till 1.099 (1.735) och produktionsstarterna uppgick till 1.417 (1.719). Försäljningen under det andra kvartalet var bättre än under det första, men antalet sålda bostäder minskade till 619 jämfört med 871 under motsvarande period 2017. Produktionsstarterna uppgick till 847 (906).

För första halvåret minskade intäkterna till 8,179 mkr (8,644) och rörelseresultatet minskade till 1,032 mkr (1.188). Rörelsemarginalen uppgick till 12,6 procent (13,7)

Resultatet före skatt minskade till 997 mkr (1 430) men i jämförelsesiffran ingår vinsten om 275 mkr från försäljningen av Småa. Resultat efter skatt uppgick till 776 mkr (1 177) och även där ligger Småa-affären med i jämförelsesiffran.

Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till 11,10 kronor (16,50)