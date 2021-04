Under Armour öppnar flaggskeppsbutik vid Sergels torg

Under Armour öppnar en flaggskeppsbutik vid Sergels torg i centrala Stockholm. Kedjan har tecknat hyresavtal med Vasakronan. Det är Under Armours andra butik i Sverige. Bredvid har Pressbyrån tecknat ett hyresavtal

I höst kommer centrala Stockholms utbud av sportbutiker ytterligare stärkas när Under Armour öppnar sitt andra Brand House i Norden. I oktober öppnar nämligen den nya butiken på 270 kvm på Hamngatan 30-32, som är en del av Vasakronans miljardprojekt Sergelhuset. Butiken finns på den del av gatan som finns under bron för Malmskillnadsgatan.

Bakom Under Armours förhyrning på Hamngatan finns företagen Nordic Retail & Sports (NRS) och MnO.

– Vi har under en tid sökt rätt läge för vårt andra Brand House och känner att vi fick en fullträff med bästa läge på Hamngatan. När alla delar av nya Sergelstan står färdigbyggda blir den ett naturligt nav i Stockholms innerstad med ett rikt och myllrande folkliv under stora delar av dygnet,” säger Peter Lindståhl, vd NRS.

Under Armours första butik i Norden öppnade nyligen i Mall Of Scandinavia som ägs av Unibail Rodamco Westfield

Under Armour har sedan etableringen 1996, av amerikanske fotbollsspelaren Kevin Plank. 2020 hade företaget en omsättning på 4,5 miljarder USD. Med den nuvarande satsningen utanför Nordamerika ser Under Armour enorm potential på den nordiska marknaden där stort fokus på träning och välmående under pandemin har resulterat i starka siffror det senaste året.

– Läget och lokalen är precis det vi letat efter, säger Andreas Runemark, försäljningschef UA Norden. Här har vi verkligen möjlighet att visa upp bredden av varumärket och inkludera produkter enbart tillgängliga för våra e-com och Brand House.

Under Armour samarbetar med ett antal världsatleter och profiler som Tom Brady, Steph Curry, tungviktsvärldsmästaren i boxning Anthony Joshua, simmaren Michael Phelps som är den mest framgångsrike olympiern genom tiderna, skidåkaren Lindsey Vonn, och Dwayne ”The Rock” Johnson.

Bredvid Under Armours butik har Vasakronan hyrt ut en mindre butikslokal till Pressbyrån.