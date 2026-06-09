Umeås stadsdel Stallbacken tar form

16 år efter att de sista godsvagnarna försvann från centrala Umeå är kommunen redo att presentera planerna för det som ska byggas på det tidigare spårområdet.

Planprogrammet för Stallbacken som är ett av Umeås största stadsomvandlingsprojekt har gått vidare till samråd. Stallbacken, namnsatt efter det närliggande, före detta kavalleriregementet K4. Det utgörs av området för den tidigare godsbangården som förflyttades till Västerslätt 2010 samt vägområdet runt före detta E12 vilken nu blivit lokalgata sedan Västra länken färdigställdes 2024. Området omfattar sammanlagt 151 500 kvadratmeter markyta och sträcker sig från Umeå centralstation till Noliaområdet på Västerslätt.

Planprogrammet innehåller bland annat 1 400 bostäder, gymnasieskola, förskola och nya stadskvarter med gator, torg och en större park. Bebyggelsen varierar i höjd, från cirka 4–5 våningar i mer skyddade lägen till 5–7 våningar längs större gator, med möjlighet till högre byggnader på vissa platser för att skapa en tydlig stadsbild.

– Det här är ett viktigt steg i utvecklingen av den centrala staden. Vi vill knyta ihop stadsdelar, skapa plats för fler resande och för fler att bo, arbeta och leva sina vardagsliv här, säger Tobias Westerlund, planarkitekt.

I området prioriteras innehåll som bidrar till stadsliv under större delar av dygnet. I planprogrammet finns möjlighet att utveckla en evenemangs- eller konferensanläggning, till exempel för mässor, kongresser och konserter, som kan kombineras med hotell och andra verksamheter. 2023 presenterade Sweco och Skanska planer för Arenastad i området med tydlig inspiration från Solna. Någon ny ishall finns dock inte med i det nya förslaget eftersom sådana anläggningar enligt planarkitekt Tobias Westerlund kräver stora ytor och omfattande parkering, vilket skulle begränsa möjligheten att bygga bostäder och annan stadsbebyggelse.

Däremot finns såväl kongresshall som hotell med i planerna som liknar de förslag som den lokala nöjesentreprenören Bedros Sakayan och UM Fastigheter presenterade 2024. De planerna avsåg en hall utformad för att banketter med 4000 gäster eller konserter med 10 000 besökare. Hur stor eventytan i den nya planen är framgår inte . Programmet är ute på samråd till den 30 juni.