Ulf Ejelöv, ordförande Norrlandsfonden
Foto: Länsförsäkringar Västerbotten.

Ulf Ejelöv ny ordförande för Norrlandsfonden

Regeringen har utsett Ulf Ejelöv till ny styrelseordförande för Norrlandsfonden. Han tillträder uppdraget den 1 juli 2026.

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Till stiftelsen Norrlandsfonden hör även de helägda dotterbolagen Partnerinvest Övre Norrland AB, Norrlandsfondens Bostadsfinansiering AB samt Garantia Kredit AB.

Ulf Ejelöv har lång erfarenhet från ledande positioner inom bank- och försäkringsbranschen och har varit ledamot i Norrlandsfondens styrelse sedan 2019.

– Jag ser fram emot att leda styrelsens arbete och fortsätta bidra till utvecklingen av Norrlandsfonden och dess dotterbolag, säger Ulf Ejelöv.

Ulf Ejelöv efterträder Gunnar Olofsson, som under åtta år framgångsrikt har lett styrelsearbetet i Norrlandsfonden.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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