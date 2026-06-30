Uddevallahem köper fastighet i Uddevalla

Uddevallahem har förvärvat en fastighet i centrala Uddevalla med en färdig byggrätt. Fastigheten Silenz 1 ligger i korsningen Strömstadsvägen/Silentzvägen.

Newsec har varit köparens ombud i processen.

Uddevallahem har köpt fastigheten Silenz 1 i centrala Uddevalla med en färdig byggrätt.

Fastigheten ligger i korsningen Strömstadsvägen/Silentzvägen och har redan planmässiga förutsättningar för framtida utveckling. Det innebär att Uddevallahem nu kan gå vidare med att analysera platsens möjligheter, samt ta fram underlag för hur fastigheten bäst kan bidra till stadskärnans utveckling.

– Vår bedömning är att fastigheten har ett strategiskt läge och kan bli en viktig del i den fortsatta utvecklingen av centrum. Det här är ett förvärv som passar väl in i vår långsiktiga ambition att skapa fler attraktiva bostäder och bidra till en levande, trygg och hållbar stadskärna, säger Jennie Sahlsten, vd på Uddevallahem.

Det finns i nuläget ingen aktuell tidsram för exakt när byggnation kan bli aktuell eller hur den slutliga utformningen kommer att se ut.

Nästa steg är att fördjupa analysen av fastigheten och byggrätten samt ta fram ett underlag för fortsatt planering.