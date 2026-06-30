Silenz 1 i Uddevalla
Silenz 1 i Uddevalla. Visionsskiss framtagen av Tapajos.

Uddevallahem köper fastighet i Uddevalla

Uddevallahem har förvärvat en fastighet i centrala Uddevalla med en färdig byggrätt. Fastigheten Silenz 1 ligger i korsningen Strömstadsvägen/Silentzvägen.

Annons

Newsec har varit köparens ombud i processen.

Uddevallahem har köpt fastigheten Silenz 1 i centrala Uddevalla med en färdig byggrätt.

Fastigheten ligger i korsningen Strömstadsvägen/Silentzvägen och har redan planmässiga förutsättningar för framtida utveckling. Det innebär att Uddevallahem nu kan gå vidare med att analysera platsens möjligheter, samt ta fram underlag för hur fastigheten bäst kan bidra till stadskärnans utveckling.

– Vår bedömning är att fastigheten har ett strategiskt läge och kan bli en viktig del i den fortsatta utvecklingen av centrum. Det här är ett förvärv som passar väl in i vår långsiktiga ambition att skapa fler attraktiva bostäder och bidra till en levande, trygg och hållbar stadskärna, säger Jennie Sahlsten, vd på Uddevallahem.

Det finns i nuläget ingen aktuell tidsram för exakt när byggnation kan bli aktuell eller hur den slutliga utformningen kommer att se ut.

Nästa steg är att fördjupa analysen av fastigheten och byggrätten samt ta fram ett underlag för fortsatt planering.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 15:03

Castellum säljer för 5 miljarder inom tullarna

Stor affär i Stockholm. Två kända fastigheter ingår.

Största affärerna 2026

Castellums alla senaste avyttringar summeras

Ska utforma Varvsstadens höghus

Vinnare av arkitekttävling i Malmö.

FV Quiz: USA, fastigheter och VM

Var i USA har Engelbert investerat? Vilket lag sponsras av Lundbergs bolag? Testa dina kunskaper om USA, fastigheter och VM!

NCC säljer i Bromma – köpare gör comeback

Utdragen försäljningsprocess. Affär för nästan 800 miljoner kronor. Fler försäljningar att vänta.

Coworkingaktör lämnar Vasagatan

Har suttit i lokalerna sedan 2016.

Offensiva Vendus köper för 470 mkr – når 7 mdr

Nybyggt på en av Sveriges främsta handelsplatser.

Bankpalats i Gamla stan kan bli bostäder

Vill bygga om kontor till bostäder mitt på Skeppsbron.

Fortifikationsverket köper i Stockholmsområdet

Markområdet är på totalt 13 hektar.
Danvik center och Erik Engvall

Så vill Storsala utveckla fastigheterna

”Kan hända bra saker där över tid”.

Storsala i sin största affär – köper från Altra för 1,2 mdr

Största affärerna 2026

Myndighet hyr 4 000 kvm av Folksam

Fyller upp central fastighet.

Daniel Eks bolag hyr 700 kvm i Moodkvarteret

Bolagets mest ambitiösa satsning hittills.

Hyr 2 250 kvm av Humlegården på Kungsgatan

Stor förhyrning på Kungsgatan, nära Stureplan.

Har stängt flaggskeppsbutik i PK-huset

Öppnar samtidigt två andra butiker i Stockholmsområdet.
Erik Engvall, Sofia Folstad, och Danviks Center

Storsala i sin största affär – köper från Altra för 1,2 mdr

Fastigheten med Altras eget huvudkontor ingår i affären, liksom fastigheter i Jakobsberg, Kista och Älvsjö.

Så vill Storsala utveckla fastigheterna

Miljonprogrammets nota: hyrorna höjs med upp till 61%

Vd:n: ”Min viktigaste uppgift var att få till en bra dialog.”

Underhållsskulden: 686 miljarder kronor
Tillbaka till förstasidan