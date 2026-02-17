Tydlig värdeökning hos Prisma

Under 2025 fortsatte Prisma att förvärva och utveckla fastigheter. Förvärven omfattade fastigheter för drygt 1,8 miljarder och fastigheter för knappt 200 mkr såldes.

Annons

Samtidigt investerades även 600 mkr i det egna beståndet. Vid årsskiftet hade beståndet ett värde om 9,6 miljarder inklusive pågående projekt.

Planen är att fortsätta expandera beståndet tydligt och Prisma har redan under 2025 avtalat om flera framtida köp.

Vakanserna i beståndet är för närvarande obetydliga, endast 1,4 procent. För ett år sedan var den marginellt lägre, endast 1 procent.

Värdeutvecklingen för beståndet har varit tydligt positiv under året.

Ur Prisma Properties bokslut 2025

  • Nettouthyrningen uppgick till 65 mkr (55)
  • Hyresintäkterna uppgick till 492 mkr (393)
  • Driftnettot uppgick till 421 mkr (344)
  • Finansnettot uppgick till -153 mkr (-131)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 221 mkr (129)
  • Justerat förvaltningsresultat exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 221 mkr (156)
  • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 234 mkr (1), motsvarande en värdeökning om 3,2%
  • Periodens resultat uppgick till 350 mkr (36), motsvarande 2,13 kr/aktie (0,25) före och efter utspädning

Ur Prisma Properties bokslut Q4 2025

  • Nettouthyrningen uppgick till 15 mkr (15)
  • Hyresintäkterna uppgick till 138 mkr (102)
  • Driftnettot uppgick till 118 mkr (89)
  • Finansnettot uppgick till -40 mkr (-29)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 67 mkr (47)
  • Justerat förvaltningsresultat exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 67 mkr (47)
  • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 86 mkr (32), motsvarande en värdeökning om 1,1%
  • Periodens resultat uppgick till 119 mkr (81), motsvarande 0,72 kr/aktie (0,49) före och efter utspädning
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 12:19

Vectura i storaffär i Göteborg

Blir nu helägare till ett bestånd för 3 miljarder.

JLL vinner uppdrag åt Bonnier för 32 000 kvm

Dubbla uppdrag för kontorslokaler inom tullarna i Stockholm.

Bekräftar ny topphyra i Göteborg – rejält rekord

Spränger den tidigare högsta hyran för kontorslokaler.

Tio terrasser och tre nya våningar ska ge rejält lyft

Se flera illustrationer på Fabeges planerade miljardprojekt.

Rikshem säljer för 235 mkr i Helsingborg

Omfattar 170 lägenheter.

Utökar med köp i centrala Östersund

Medelstor fastighetsägare gör udda köp.

Här glöder konjunkturen – stor bostadssatsning

Hela 2 200 bostäder i centralt område.

Niam köper från Tosito

20 000 kvm nyutvecklat.

Chocken: 80 procent av värdet försvann

Investerat drygt 750 miljoner kronor. En minst sagt glad investeringskalkyl verkar vara grunden till den ekonomiska baksmällan.
Farsta, Åke Sundvall. brf Bruket

Stockholms stad gör nytt överraskande köp

Ovanligt köp av bostäder i 08-område.

Redo investera 200 mdr i norr

Kan bli revansch efter det kinesiska fiaskot.

Singular Society öppnar hos Humlegården

Tar plats i de ”stängda” butikslokaler som Bank of China hade tidigare.

Tollefsen klar för heta Bostadsdagen

En av branschens mäktigaste medverkar den 18 mars.

Heimstaden bakom köp av hela 4 761 lägenheter

Storaffär med 60 bostadsfastigheter klar.

Hufvudstaden startar nytt projekt i centrala Stockholm

Väldigt attraktivt läge. Investeringsbeslut fattat. Totalt 720 miljoner kronor.

 Tillbaka till förstasidan