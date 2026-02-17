Tydlig värdeökning hos Prisma

Under 2025 fortsatte Prisma att förvärva och utveckla fastigheter. Förvärven omfattade fastigheter för drygt 1,8 miljarder och fastigheter för knappt 200 mkr såldes.

Samtidigt investerades även 600 mkr i det egna beståndet. Vid årsskiftet hade beståndet ett värde om 9,6 miljarder inklusive pågående projekt.

Planen är att fortsätta expandera beståndet tydligt och Prisma har redan under 2025 avtalat om flera framtida köp.

Vakanserna i beståndet är för närvarande obetydliga, endast 1,4 procent. För ett år sedan var den marginellt lägre, endast 1 procent.

Värdeutvecklingen för beståndet har varit tydligt positiv under året.

Ur Prisma Properties bokslut 2025

Nettouthyrningen uppgick till 65 mkr (55)

Hyresintäkterna uppgick till 492 mkr (393)

Driftnettot uppgick till 421 mkr (344)

Finansnettot uppgick till -153 mkr (-131)

Förvaltningsresultatet uppgick till 221 mkr (129)

Justerat förvaltningsresultat exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 221 mkr (156)

Värdeförändringar fastigheter uppgick till 234 mkr (1), motsvarande en värdeökning om 3,2%

Periodens resultat uppgick till 350 mkr (36), motsvarande 2,13 kr/aktie (0,25) före och efter utspädning

Ur Prisma Properties bokslut Q4 2025