Tvättbjörnen köper för 200 mkr i Matfors från SKIFU

Kommunala SKIFU i Sundsvall är i mål med ännu en försäljning. Det blir fastighetsbolaget Tvättbjörnen, som kontrolleras av Stig Svedberg, som köper Läkemedelsfabriken om nästan 20.000 kvm i Matfors, strax utanför Sundsvall. Priset är 200 miljoner kronor. FV kan berätta att Tvättbjörnen nu nått ett fastighetsvärde om 2 miljarder kronor.

Nordanö var rådgivare till säljaren.

Affären avser fastigheten Sköle 1:81. Överlåtelsen till Tvättbjörnen Holding sker i bolagsform till en köpeskilling motsvarande ett fastighetsvärde om 200 miljoner kronor.

I fastigheten, på en uthyrningsbar yta om 19.000 kvm, inryms idag verksamhet med fokus på medicinteknisk produktion och utveckling, och fastigheten i sig har en lång tradition av just läkemedelstillverkning. Idag finns här två stora kontraktstillverkare; Unimedic och NorthX Biologics.

− Från Tvättbjörnens sida är vi glada över förvärvet och ser att fastigheten passar väldigt väl med vårt övriga bestånd, säger Stig Svedberg, vd för Tvättbjörnen Holding AB.

Svedberg, som bor i Sundsvall och där Tvättbjörnens kontor finns, har tidigare ägt fastigheter i Matfors, då handlade det om bostadsfastigheter.

Försäljningen sker som ett led i kommunfullmäktiges beslut om flertalet försäljningar av SKIFU:s fastigheter, vilket totalt sett skulle minska Sundsvalls kommuns och Stadsbackens låneskuld med drygt en miljard kronor.

− Det känns mycket bra att vi nu tecknat överlåtelseavtal med Tvättbjörnen gällande den här fastigheten. En fastighetsägare med starka rötter i Sundsvalls kommun borgar för en stabilitet för hyresgästerna och den fortsatta utvecklingen av fastigheten, säger Urban Simander, tf direktör för SKIFU.

− Med den här försäljningen tar vi ytterligare kliv mot att minska låneskulden och säkerställa att våra kommunala tillgångar finns där de gör mest nytta för Sundsvallsborna. Genom försäljning till en lokal och stark aktör som Tvättbjörnen säkerställer vi dessutom att fastighetens viktiga verksamheter med stora framtidsutsikter blir kvar i vår kommun, säger Johan Nikula (S), ordförande i SKIFU.

Fastighetsvärlden berättade i juni 2025 att det kommunala bolaget i Sundsvall planerade för försäljning av tre fastigheter som summerade ett bedömt värde till 700 miljoner kronor och att Nordanö fått försäljningsuppdraget för samtliga – som därefter har växt till att sälja även en fjärde fastighet.

I september förvärvade Kåpan Fastigheter en samhällsfastighet om 5.700 kvm lokaler. I december förvärvade Diös en centralt belägen kontorsfastighet från det kommunala bolaget.

Nu återstår Grönborgskvarteret i centrala Sundsvall att avyttras. Det innehåller 18.000 kvm lokaler, med Mittuniversitetet som långsiktig hyresgäst. Hyresavtalet har nyligen förlängts med tio år.

Angående den sistnämnda så berättar Urban Simander för Fastighetsvärlden att det finns intresse men att det inte inkommit några bud.

– Det är två olika verksamheter där vi undersöker om vi kan separera de olika fastigheterna. Det finns investerare som är intresserade av den större delen med universitet och de som är intresserade av den mindre kontorsdelen där det bland annat finns coworking.