Tvättbjörnen köper av Genova i Gävle

Genova har avtalat om försäljning av fastigheten Gävle Mackmyra 20:18 med lokaler för gym- och padelverksamhet. Avyttringen sker till ett underliggande fastighetsvärde om 68 mkr före avdrag för latent skatt, motsvarande cirka 18.900 kr/kvm.

New Property har agerat rådgivare i affären.

Försäljningspriset överstiger bokfört värde med 3 procent. Genom affären frigörs likviditet om cirka 41 mkr.

Fastigheten förvärvades 2017 till ett underliggande fastighetsvärde om 46 mkr. Genova har under innehavsperioden förädlat fastigheten som i dag är fullt uthyrd med ett årligt hyresvärde om cirka 5 Mkr. Återstående avtalstid är cirka 7 år.

Köpare är Tvättbjörnen Fastigheter. Frånträde planeras ske den 28 november 2025.

– Genova avyttrar en fastighet som uppnått sin värdepotential och som är vårt enda innehav i Gävle. Genom försäljningen frigörs likviditet för andra investeringar samtidigt som beståndet renodlas för ett större fokus på kärnmarknaderna Storstockholm och Uppsalaregionen, kommenterar Michael Moschewitz, vd för Genova Property Group.

– Vi är glada över att addera Mackmyra 20:18 till vår portfölj och ser fram emot att fortsätta utveckla fastigheten. Förvärvet stärker vår närvaro i Gävle och passar väl in i vårt befintliga bestånd på orten, säger Stig Svedberg, vd för Tvättbjörnen Fastigheter.