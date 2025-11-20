Två storaffärer på gång på ”bortglömda” Ekerö

Det händer plötsligt massor på Ekerö. Den storstadsnära idyllen håller på att förändras. FV kan även berätta att två större fastighetstransaktioner kan vara på gång.

I det senaste specialmagasinet Fastighetsvärlden Innovation & Fastigheter ägnas bland annat 7 sidor åt Förbifarten, men ett extra fokus på Ekerö – som hamnat i skuggan av flera av de fastighetsprojekt som finns på andra platser längs med E4:ans nya sträckning runt huvudstaden.

Befolkningen på Ekerö har växt snabbt och under det senaste året har tre stora skolor färdigställts med en total kapacitet för 2.100 elever.

När det gäller fastighetstransaktioner kan två stora affärer vara på gång. Enligt uppgift till FV håller Exerton på att sälja en stor byggrätt för 650 bostäder (den tidigare Oriflamefabriken). Dessutom är det tveksamt Wallenstam kommer gå vidare med köpet av den centrala fastighet som idag innehåller en bussdepå. Kommunen är intresserad av att ta över utvecklingen där.

