Två stiftelser tripplat donationer upp till 2,3 mdr

Byggnationen nya Nobel Center, inklusive den nya basutställningen, beräknas kosta drygt 2,5 miljarder kronor. Huset kan uppföras tack vare donationer från Erling-Perssons Stiftelse samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Totalt donerar de båda stiftelserna 2,3 miljarder kronor, lika fördelat mellan dem. – Att projektet nu går in i nästa fas är mycket glädjande, säger Stefan Persson.

Nya Nobel Center vid Slussen ska stå klart 2031 – se de nya visionsbilder här.

Senvåren 2022 kunde Fastighetsvärlden berätta att finansieringen av bygget vid Slussen nästan var klar. Familjen Erling-Perssons Stiftelse och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse hade då donerat totalt 1,2 miljarder kronor. Totalkostnaden då bedömdes till 1,4 miljarder kronor. Några år senare har kostnadsbilden växt rejält – liksom donationerna.

Duon donerade för övrigt totalt 800 miljoner kronor för det tänkta projektet på Blasieholmen. Då fanns även ett tiotal mindre givare med bakom.

För Persson och Wallenberg har därmed nivån på donationerna trefaldigats.

De står alltså för 2,3 miljarder kronor. Nobelverksamheten står för resterande finansiering av byggprojektet.

– Nobel Center kommer att bli en viktig mötesplats för kunskap, inspiration och nya perspektiv, både för människor i Sverige och internationellt. Nobelpriset är redan starkt förankrat globalt och tydliggör vilken betydelse vetenskap, kultur och fredsarbete har för en positiv samhällsutveckling. Genom Nobel Center görs dessa värden tillgängliga för en ännu bredare publik och kan samtidigt inspirera och bidra till återväxten av nya generationer forskare i Sverige, vilket är av avgörande betydelse för oss som kunskapsnation. Att projektet nu går in i nästa fas är mycket glädjande, och för oss på Erling-Perssons Stiftelse känns det angeläget att fortsatt, tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, kunna stötta och bidra till att denna viktiga satsning förverkligas, säger Stefan Persson, ordförande i Erling-Perssons Stiftelse.

– Att finansieringen för Nobel Center nu är säkrad är ett viktigt steg för Sverige som kunskaps- och forskningsnation. Nobelpriset står för nyfikenhet, mod och långsiktighet – värden som både stärker svensk forskning och utbildning och gör vårt land mer attraktivt för de bästa forskarna och studenterna. Vi ser fram emot att, tillsammans med Erling-Perssons Stiftelse, Nobelstiftelsen och Stockholms Stad, förverkliga en plats mitt i Stockholm som är öppen för alla och som kan inspirera nya generationer och skapa dialog över gränser, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.