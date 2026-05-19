Två nya ledamöter till Fastigos styrelse

Jimmy Bergman och Annie Skoglund, från HSB respektive Diös, blev invalda som nya ledamöter i Fastigos styrelse vid årets stämma som hölls i Posthuset i Stockholm den 19 maj.

Fastigos styrelse består från och med nu av:

Katarina Prick, AB Skövdebostäder, ordförande

Max Barclay, Newsec AB

Susanne Bergh, HSB Riksförbund

Jimmy Bergman, HSB Södertörn

Jerker Eriksson, AB Bostaden i Umeå

Marina Fritsche, Wallenstam AB

Martin Gepertz, AB Enköpings Hyresbostäder

Cathrine Holgersson, Sveriges Allmännytta

Petra Karlsson-Ekström, Örebrobostäder AB

Christian Kylin, Halmstads Fastighets AB

Annie Skoglund, Diös Fastigheter

Anders Stjärnberg, HSB Östergötland

– Ett stort tack till de avgående ledamöterna Linda Marthon och Michael Carlsson för deras insatser för att ta fram bästa möjliga förutsättningar för fastighetsbranschens arbetsgivare, säger ordförande Katarina Prick.