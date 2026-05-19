Två nya ledamöter till Fastigos styrelse
Jimmy Bergman och Annie Skoglund, från HSB respektive Diös, blev invalda som nya ledamöter i Fastigos styrelse vid årets stämma som hölls i Posthuset i Stockholm den 19 maj.
Fastigos styrelse består från och med nu av:
- Katarina Prick, AB Skövdebostäder, ordförande
- Max Barclay, Newsec AB
- Susanne Bergh, HSB Riksförbund
- Jimmy Bergman, HSB Södertörn
- Jerker Eriksson, AB Bostaden i Umeå
- Marina Fritsche, Wallenstam AB
- Martin Gepertz, AB Enköpings Hyresbostäder
- Cathrine Holgersson, Sveriges Allmännytta
- Petra Karlsson-Ekström, Örebrobostäder AB
- Christian Kylin, Halmstads Fastighets AB
- Annie Skoglund, Diös Fastigheter
- Anders Stjärnberg, HSB Östergötland
– Ett stort tack till de avgående ledamöterna Linda Marthon och Michael Carlsson för deras insatser för att ta fram bästa möjliga förutsättningar för fastighetsbranschens arbetsgivare, säger ordförande Katarina Prick.