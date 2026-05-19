Två nya köp av SHF om totalt 15 000 kvm
Svenska Handelsfastigheter förvärvar två fastigheter i nordvästra Skåne och Uppland. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 14 625 kvadratmeter. Säljare är Brännborn Fastigheter respektive Alvén Fastigheter.
Svenska Handelsfastigheters rådgivare var Advokatbyrån Vinge. Reagle initierade affären.
– Hyllinge är ett av Skånes mest etablerade handelskluster. Vi ser fram emot att, i samverkan med handlarna och kommunen, vidareutveckla platsen till en ännu mer attraktiv destination, säger Jöran Rydberg, transaktionschef på Svenska Handelsfastigheter.
Det största av Svenska Handelsfastigheters två senaste förvärv avser alltså fastigheten Hyllinge 36:298 i Åstorps kommun. Hyllinge handelsområde är ett av södra Sveriges mest etablerade och ligger i nordvästra Skåne, precis vid knutpunkten för E4 och E6, cirka 15 kilometer norr om Helsingborg.
Den förvärvade fastigheten omfattar en handelsyta om 13 473 kvadratmeter.
Det andra förvärvet utgörs av en livsmedelsfastighet om 1 152 kvadratmeter i Örbyhus, i Tierps kommun, och med Ica Supermarket som hyresgäst. Förvärvet stärker bolagets närvaro i Uppland och är i linje med strategin att investera i lokalt välförankrade dagligvarufastigheter.
– Dessa förvärv är goda exempel på vår strategi, att äga och förvalta fastigheter i strategiska lägen. I Hyllinge får vi möjlighet att vidareutveckla ett av Skånes mest etablerade handelskluster, och i Örbyhus stärker vi portföljen med en stabil livsmedelsfastighet och hyresgäst vi haft en god relation till under lång tid, säger Jöran Rydberg, transaktionschef på Svenska Handelsfastigheter, och fortsätter:
– Att värdet av vårt fastighetsbestånd passerar 25 miljarder kronor är ett kvitto på vår långsiktighet och förmåga att fortsätta att identifiera förvärv som skapar värde över tid. Vi ser nu fram emot att fortsätta utveckla Hyllinge och Örbyhus tillsammans med hyresgäster och kommuner.
Säljare av Hyllinge 36:298 är Brännborn Fastigheter och det är Alvén Fastigheter i Örbyhus som avyttrar Libbarbo 1:36.
New Property var rådgivare i affären i Örbyhus.