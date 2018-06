Två konsortier tävlar vidare om Kilen i Sollentuna

Förslag Kilenlund: En stadsdel med blandade funktioner, som en sammansmältning av Helenelund och Kista, däribland företagslokaler med start-ups, bostäder och en marknad med saluhall. Bebyggelsens höjd är varierande och det finns goda inre skyddade passagemöjligheter med parkstråk. Med en södra uppgång och en grönskande gångbro till Helenelunds pendeltågsstation kommer området även nära Kistas södra delar. Sollentuna indoor Beach and Sport Tower: Ett koncept med ett destinationshotell där inomhusstrand, bad och spa kombineras med idrott och kultur för att ge platsen en helt unik attraktivitet. För att ytterligare bidra till en dynamisk och levande stadsdel skapas ett torg med nya koncept runt mat, restaurang, kultur och nöje tillsammans med boendeplatser, mötesplatser och arbetsplatser.

Kilen är ett markområde i Helenelund som ligger inklämt mellan E4:an och järnvägsspåret. Tvärbanans Kistagren ska ansluta till området när den byggs.

Sollentuna kommun bjöd under 2016 in aktörer inom stadsbyggnadsområdet för att delta i en idétävling för utvecklingsarbetet av Kilen i Helenelund. Ambitionen är att Kilen ska fyllas med ett innehåll som ”berikar denna del av Stockholmsregionen”. Flera förslag på hur marken kan användas har kommit in. En utvärdering är gjord där bedömningskriterier har varit att förslaget ska ha ett nytänkande sätt att ta tillvara platsens unika förutsättningar, utnyttja läget och tillgängligheten till platsen samt vara genomförbart.

Sollentuna kommun har gått vidare med två förslag, från två konsortier.

Kilenlund. SSM, NCC, ByggVesta, Studentbacken och Nyréns Arkitektkontor (bild ovan till vänster).

SSM, NCC, ByggVesta, Studentbacken och Nyréns Arkitektkontor (bild ovan till vänster). Sollentuna indo. Serneke, ÅWL Arkitekter, People Like Us och Urban Responsibility (bild ovan till höger).

De båda förslagen representerar två alternativa och tydliga sätt att utveckla markområdet, skriver Sollentuna kommun.

– Det är viktigt för Helenelund, och för hela den här delen av Stockholms län, att vi nu går vidare med att skapa förutsättningar för en omfattande och spännande exploatering av Kilenområdet. Stadsbyggnadsnämnden följer detta arbete med stort intresse och ser fram emot den fortsatta processen och de olika samarbeten som kan bli en del av vår satsning på Helenelund, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.