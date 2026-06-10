Två fastigheter i Gävle förvärvas av Roccia

Roccia Fastigheter har förvärvat fastigheterna Gävle Skogmur 3:11 och 3:16, två lager- och lättindustrifastigheter i Gävle. Förvärvet omfattar en uthyrbar yta om cirka 5 500 kvadratmeter med Nomo Industriservice och Kriminalvården som största hyresgäster.

Bolaget fortsätter därmed att hålla en hög förvärvstakt. Läs mer om tidigare affärer i länkarna bredvid.

Roccia Fastigheter äger därmed totalt fyra fastigheter i Gävle.

Förvärvet är ett led i Roccias strategi att växa i utvalda marknader med lokal närvaro och operativt djup. Gävle är en marknad där Roccia ser goda förutsättningar för långsiktig uthyrning och värdeskapande förvaltning, och bolaget fortsätter att aktivt söka fler möjligheter i staden.

– Gävle är en marknad vi följer noga och tror på. Med det här förvärvet har vi etablerat en tydlig position i staden och vi ser fram emot att fortsätta växa här tillsammans med starka hyresgäster, säger Fredrik Widén, vd vid Roccia Fastigheter.