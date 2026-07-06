Skredet utanför Stenungsund.

Två åtalas för jordskredet i Stenungsund

Två personer har åtalats efter det stora jordskredet vid E6:an i Stenungsund hösten 2023. Åklagaren yrkar även på företagsbot och näringsförbud.

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De åtalade är markägaren och entreprenören ”som tillsammans och i samförstånd av oaktsamhet ska ha förorsakat jordskredet”, enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten.

– Oaktsamheten har bestått i att de tilltalade har låtit transportera och lägga upp mer schaktmassor än vad marken klarat av att bära, varvid marken givit vika och ett jordskred har satts igång, säger chefsåklagare Daniel Veivo Pettersson som har varit förundersökningsledare.

Natten till den 23 september 2023 inträffade ett jordskred öster om Stenungsunds tätort där markarbeten utförts. Jordskredet orsakade omfattande skador i infrastrukturen, vägen E6 fick stängas av och det blev skador i miljön. Ett tjugotal personer befann sig i området då jordskredet drog fram och tre personer fick skador i samband med att den bil de färdades i på motorvägen drogs med i jordskredet.

Duon åtalas för grov allmänfarlig vårdslöshet, grovt vållande till kroppsskada, framkallande av fara för annan och otillåten miljöverksamhet.

Tre personer skadades och ett tjugotal personer befann sig i området.

Utredningen visar att schaktmassor har lagts utanför det område som beviljats och med cirka 19 000 kubikmeter mer schaktmassor än vad marklovet volymmässigt tillät. Dessutom har tillåten belastning överskridits med fyra gånger mer jämfört med detaljplanens högsta tillåtna belastning. Belastningen var cirka 200 kilopascal (kPa) jämfört med tillåtna 50 kPa.

Enligt utredningen har markhöjningen som gjorts på platsen inte utförts med den noggrannhet och fackmannamässighet som förhållandena krävt. De tilltalade har inte heller genomfört tillräckliga undersökningar av markens bärighet och skick innan eller under markarbetets gång, enligt åklagaren.

– Brotten är att anse som grova eftersom de tilltalade åsidosatt aktsamhetsbestämmelser och gällande tillståndsgivning samt att handlandet inneburit en stor fara för annans liv och egendom. Jordskredet har fått stor negativ påverkan på samhället, säger Daniel Veivo Pettersson.

Åklagaren yrkar på företagsbot på 7,9 miljoner kronor vardera för de två företagen som haft verksamhet på platsen. Åklagaren yrkar även på näringsförbud mot en av de tilltalade.

Läs mer om jordskredet och projekten i närområdet i länkarna bredvid.

Foto: Trafikverket
Foto: Peab
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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