Tusentals bostäder i vågskålen för Boden

Stegras utveckling avgörande. 200 bostäder har precis färdigställts eller är snart klara. I olika stadier av planprocess finns ytterligare 2.300 lägenheter.
Prologis vill växa inom datacenter
FV Fokus. FV frågar ut Björn Thiemann, senior vice president och regional head för Prologis i norra Europa. ✓ Efterfrågeutvecklingen för logistikytor. ✓ Synen på Sverige. ✓ Framtida tillväxtområden.
Hon blir ny koncernchef i Obos
”Obos står inför stora uppgifter de kommande åren”.
Kom ångesten smygande? – Förlåt i så fall!
Monica Bruvik om att kontors- och retailmarknaden har översköljts av mörka rubriker. Och om att det nu vänder. ”Stockholm city är starkare än många tror.”
”En mästare” – så minns branschen Erik
”Han var briljant” och ”Den största serieentreprenör som vi haft”. Läs om hur några som jobbade nära Erik Paulsson minns honom.
Balder planerar försäljning av helt bolag
Totalt 17 fastigheter ingår i beståndet.
Stark handelssatsning hos Alecta Fastigheter
Rekryterar nyckelkompetenser och vill öka inom handel. Öppnar för fler transaktioner.
Stenhus säljer vakans för 148 mkr
Köparen fortsätter att gå på offensiven, inom flera olika segment.
Video: Säpo – fastigheter och säkerheten
Vad krävs egentligen av en ägare till en säkerhetsklassad fastighet?
Storebrand gör stort köp i Danmark
Totalt förvärvas 441 lägenheter.
Bonnier hyr ut 3.700 kvm vid Hornstull
Tecknat totalt tre nya hyresavtal, om totalt 6.500 kvm.
Erik Selin: ”När det väl vänder kan det gå snabbt”
Balders vd ser ljust på framtiden. Bolaget nått 230 mdr i fastigheter.
Hamburgerkedja redo att expandera igen
Flera hamburgerkedjor har haft det tufft de senaste åren, men här gasar man.