Tungt namn till styrelsen i AMF Fastigheter

AMF Fastigheter väljer in Mats Johansson som ny styrelseledamot. Han tillför över 30 års erfarenhet från ledande roller inom bygg- och fastighetsbranschen.

Mats Johansson väljs in som ny styrelseledamot i AMF Fastigheter. Han har senast varit vd för en av Nordeuropas ledande teknikinstallationskoncerner.

Mats Johansson. Foto: AMF

Dessförinnan har Mats Johansson mer än 20 års erfarenhet av kommersiell projektutveckling och bostadsutveckling i flera europeiska länder, med ansvar för hela värdekedjan från förvärv och uthyrning till projektledning och transaktioner. Han har även arbetat i gränssnittet mellan teknik, hållbarhet och stadsutveckling.

– AMF Fastigheter är AMFs största och viktigaste innehav, och vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att styrelsen har rätt kompetens och strategisk inriktning. Mats Johansson tillför värdefull erfarenhet inom centrala områden som teknik, hållbarhet och stadsutveckling – områden där vi hela tiden jobbar för att stärka AMF Fastigheters redan framskjutna position ytterligare, säger Katarina Romberg, styrelseordförande i AMF Fastigheter.

AMF Fastigheters styrelse:

  • Katarina Romberg, styrelseordförande
  • Agneta Jacobsson, styrelseledamot
  • Amelie Barnekow Söderberg, styrelseledamot
  • Henrik Saxborn, styrelseledamot
  • Mats Johansson, styrelseledamot
  • Monica von Schmalensee, styrelseledamot
  • Hanna Mossfeldt, personalrepresentant
  • Noa Falk, personalrepresentant

AMF Fastigheter fokuserar på att förädla och utveckla sina fastigheter och områden, bland annat på Södermalm och i Marievik.

Mats Johansson tillträdde rollen som styrelseledamot i AMF Fastigheter i samband med bolagsstämman den 8 maj.

