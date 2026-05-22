Tung duo lämnar Bonnier Fastigheters styrelse

Carl-Johan Bonnier och Jens Engwall lämnar sina uppdrag i Bonnier Fastigheters styrelse – samtidigt som Louise Richnau och Håkan Jeppsson väljs in som nya ledamöter. Det beslutades vid årsstämman 22 maj.

Carl-Johan Bonnier har varit styrelseledamot sedan 1992 och Jens Engwall sedan 2008.

– Jag vill rikta ett varmt tack till Carl-Johan och Jens för deras mångåriga och värdefulla insatser i styrelsen. Samtidigt är jag glad att välkomna Louise Richnau och Håkan Jeppsson till styrelsen. De tillför erfarenhet och perspektiv som ytterligare stärker oss i vår fortsatta utveckling, säger Erik Haegerstrand, styrelseordförande i Bonnier Fastigheter.

Nya ledamöter i Bonnier Fastigheters styrelse:

Louise Richnau har lång erfarenhet från ledande befattningar inom fastighets- och byggsektorn. Hon har flera styrelseuppdrag och bidrar med kompetens inom strategi, styrning och hållbar stadsutveckling med fokus på långsiktig värdeskapande utveckling.

Håkan Jeppsson har en bakgrund inom kommersiell utveckling och försäljning samt erfarenhet av att utveckla erbjudanden mot företag och organisationer. Han bidrar med ett strategiskt perspektiv på kundbehov, efterfrågan och hur arbetsplatser och tjänster utvecklas över tid.