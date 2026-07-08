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TTL Finans gör mindre förvärv i Nacka

TTL Finans AB har förvärvat fastigheten Skarpnäs 13:2 på Svarvarvägen 11 i Kummelbergets industriområde i Nacka.

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Tentacle säljrådgivare åt SLE Holmgrens Konsult AB.

Fastigheten omfattar 1 778 kvm uthyrbar lokalarea på en tomtareal om 2 565 kvm och är fullt uthyrd till två långsiktiga hyresgäster.

Förvärvet stärker TTL:s position som en av de största fastighetsägarna i Kummelbergets industriområde och är en del av bolagets fortsatta strategi att långsiktigt äga, förvalta och utveckla våra fastigheter i egen regi.

TTL Finans AB är familjeägt bolag. bolaget äger ett tiotal fastigheter, i Kummelbergets industriområde och längs Värmdövägen. Bolaget är även delägare i fastigheten Järnplåten 29 i centrala Stockholm.

Försäljningsprocessen inleddes under mars månad, där intresse bekräftades från stort antal intressenter och som sedermera resulterade i ett tiotal budgivare.

Foto: Tentacle
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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