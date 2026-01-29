Trophi rekryterar Anna Nyberg

Trophi stärker sin organisation genom att rekrytera Anna Nyberg till tjänsten som Head of Asset Management Sverige, en roll där hon även kommer att ingå i Trophis ledningsgrupp.

Anna Nyberg har en gedigen och bred bakgrund inom fastigheter, affärsutveckling och strategiskt ledarskap. Hon har tidigare varit vd för ICA Fastigheter, där hon ansvarade för utveckling, förvaltning och långsiktig värdeskapande av en omfattande fastighetsportfölj med tydlig koppling till dagligvaruhandel och handelsplatser. Närmast kommer Anna från Fabege där hon haft rollen som affärsutvecklingschef. Hon har tidigare även haft en topproll vid Vasakronan.

– Vi är mycket glada över att kunna välkomna Anna till Trophi. Hennes kompetens och erfarenhet inom ledarskap, portföljstyrning och strategisk fastighetsutveckling stärker oss ytterligare i vår roll som långsiktig partner till dagligvaruhandeln och i vår ambition att utveckla hållbara fastigheter som bidrar till levande samhällen i hela Norden, säger Johan Augustsson, vd för Trophi.

I rollen som Head of Asset Management Sverige kommer Anna Nyberg att ansvara för att vidareutveckla och optimera Trophis svenska fastighetsportfölj samt bidra till bolagets långsiktiga tillväxt.

– Trophi har en tydlig ambition och en stark position inom handelsfastigheter. Med min bakgrund inom fastighetsbranschen och dagligvaruhandeln ser jag fram emot att bidra till fortsatt värdeskapande och långsiktiga samarbeten tillsammans med teamet, säger Anna Nyberg.

Anna Nyberg tillträder sin tjänst senast under juli månad.