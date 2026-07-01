Trophi köper i Malmö och Säffle

Trophi har tecknat avtal om förvärv av två fastigheter belägna i Malmö respektive Säffle, för 350 miljoner kronor. Säljare är Altra Fastigheter.

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Helax Capital Markets har agerat köprådgivare.

Fastigheten i Malmö är belägen i Hyllie och har City Gross som största hyresgäst. Fastigheten i Säffle är fullt uthyrd till Ica och Dollarstore. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 13 000 kvadratmeter. Andelen livsmedel uppgår till 86 procent av hyresvärdet.

– Fastigheterna med deras stabila hyresgäster passar väl in i Trophis portfölj och stärker vår närvaro på orterna, säger Johan Augustsson, vd på Trophi.

Fastigheterna tillträddes den 30 juni 2026.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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