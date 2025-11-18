Ica Maxi och apotek öppnar hos Trophi i Landskrona

Trophi stärker Weibulls handelsområde i Landskrona genom att välkomna Ica Maxi och Apotek Hjärtat som ny hyresgäst. Maxi ICA Stormarknad, med en butiksyta på över 6 000 kvadratmeter, samt Apotek Hjärtat öppnar den 19 november 2025. tidigare fanns en stor Coop-butik på platsen.

Trophi investerar i utvecklingen av Weibulls handelsområde, som därmed tar ett stort steg i sin fortsatta expansion. Maxi ICA Stormarknad och Apotek Hjärtat blir ett välkommet tillskott som stärker handelsområdets utbud och attraktionskraft.

– Det här är första gången vi bygger en helt ny butik för Maxi ICA Stormarknad, vilket känns både roligt och betydelsefullt! Vi är stolta över att kunna bidra till en modern och hållbar handelsplats i Landskrona. Den nya fastigheten och vår nya hyresgäst stärker livsmedelsförsörjningen och har redan skapat nya arbetstillfällen, säger Anna Rydin, affärsområdeschef på Trophi Fastighets AB.

Trophi hyr sedan tidigare ut lokaler till ICA på flera platser runtom i Sverige. Genom utvecklingen av fastigheten i Landskrona fortsätter bolaget att utveckla attraktiva handelsplatser som bidrar till lokal tillväxt.

Filip Cronberg, ICA-handlare på ICA Maxi Landskrona, tycker att samarbetet med Trophi fungerat bra från start.

– Vi har haft en öppen och smidig dialog genom hela processen. Nu ser vi fram emot att välkomna kunderna till en modern och trivsam butik, säger han.

Trophi har genomfört en omfattande renovering av fastigheten, som var i behov av modernisering. Tidigare låg här en av stadens största Coop-butiker.

– Vi har fräschat upp butiken med nya installationer och moderniserade lokaler till nytta för både hyresgäster och kunder, avslutar Anna Rydin, affärsområdeschef på Trophi Fastighets AB.

