Stora Coop i Karlshamn. Foto: Novier

Trophi förvärvar två av Coop i Karlshamn

Trohi har från Coop Karlshamn ekonomisk förening förvärvat,  i en sale and leaseback-affär, två livsmedelsfastigheter belägna i Karlshamn, Blekinge. Priset är 110 miljoner kronor.

Novier och Cirio har agerat säljarens rådgivare i transaktionen.¨

Fastigheterna omfattar en total uthyrbar yta om cirka 7 400 kvm, där Coop Karlshamn är huvudsaklig hyresgäst. I samband med transaktionen tecknas ett 15-årigt hyresavtal med Stora Coop Karlshamn och ett femårigt hyresavtal med Coop Asarum.

Totalt kommer 97 procent av hyresintäkterna från livsmedel. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 110 miljoner kronor före avdrag för latent skatt.

Tillträde planeras ske före årsskiftet 2025.

Säljare är Coop Karlshamn ekonomisk förening och avyttringen av fastigheterna är en del av strategin att fokusera på sin kärnverksamhet att utveckla sina butiker inom dagligvaruhandeln.

Affären avser fastigheterna fastigheterna Frostenstorp 5:5 och Asarum 1:86.

– Vi är glada att avsluta året med att förvärva denna portfölj som innehåller två välbelägna fastigheter med starka hyresgäster. Förvärvet stärker vår position inom dagligvaruhandeln och ger oss långsiktiga hyresavtal på attraktiva lägen. Vi ser fram emot att utveckla samarbetet med Coop Karlshamn, säger Johan Augustsson, vd för Trophi.

– Intresset för livsmedelshandel är fortsatt starkt. Vi är glada över förtroendet att få hjälpa Coop i en sale and leaseback-affär som ger dem en långsiktig, professionell hyresvärd och möjlighet att fullt ut fokusera på sin kärnverksamhet, säger Martin André & Patrik Nordh, Project Manager, Capital Markets, Novier

 

